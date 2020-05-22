Коронавирус «накрыл» минский микрорайон Сокол 22.05.2020, 12:19

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иллюстрационное фото minsknews.by

«Скорые» постоянно забирают людей.

Вспышка Covid-19 в минском микрорайоне Сокол. Скорые приезжают в несколько домов на улицах Киреева и Гризодубовой, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Мы живем в микрорайоне Сокол, официально - это Октябрьский район города Минска, микрорайон находится недалеко от национального аэропорта и Великого Камня, - пишет читатель канала. - Есть много заболевших и контактов первого уровня. Лично вижу часто скорые, которые приезжают на улицу Киреева, 23 в 1-й и 3-й подъезды, и на Киреева, 25.

Знакомые говорят, что давно и постоянно приезжают на улицу Гризодубовой, 7 и в другие дома".

"Сокол, Минск, - сообщает другой житель микрорайона. - Видели, как скорая вывозила сотрудницу магазина "Корона" прямо с рабочей смены".

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