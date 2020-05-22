Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти» 5 22.05.2020, 12:27

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Фото: РИА Новости

На продлении его полномочий настаивало правительство РФ.

Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на 5 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее российское правительство приняло директивы, которые обязывают членов совета компании, представляющих интересы государства, голосовать за продление полномочий Сечина.

В начале мая Сечин во время встречи с президентом Владимиром Путиным попросил предпринять меры поддержки для нефтегазовой отрасли в условиях «драматического состояния» глобального рынка из-за пандемии и падения цен на нефть.

Напомним, что Сечин с 2004 года занимал должность председателя совета директоров «Роснефти», а в 2012 возглавил компанию, подписав контракт на три года. В 2015 году контракт продлили на пять лет.