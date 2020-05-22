Коронавирус свирепствует в учебных заведениях Минска 1 22.05.2020, 12:31

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иллюстрационное фото tut.by

Выявлено множество новых очагов заражения.

Новые очаги коронавируса в учебных заведениях Минска. Заражение обнаружено в гимназиях №2, №10, №30, школах №51, №59, №93, №170, №194, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"В гимназии №2 Минска девятиклассник с отцом на карантине, так как его младший брат и мама с пневмониями в больнице. Ждут результатов теста, уже имея симптомы коронавируса. При этом гимназия, как и остальные школы, безальтернативно приглашает школьников 9-х и 11-х классов в июне распространять заражение на экзаменах", - пишет читатель канала.

"Минск, гимназия №10. Двое заместителей директора с подтвержденным Сovid-19", - сообщает подписчик канала.

"Гимназия №30, Советский район. Подтвержден Covid-19 у учителя физкультуры, он был контактом 1-го уровня с учеником 4-го класса, у которого коронавирус подтвердился ранее. Все четвертые классы отправили на карантин", - пишет читатель канала.

"Школа №51 в Лошице, Минск. Подтвержден коронавирус у ученика 1-го класса. Школа работает в прежнем режиме", - сообщает подписчик канала.

"Мой сын учиться в школе №59 в Минске на Каменной Горке, в седьмом классе. Коронавирус у преподавателя, который работал в 5-х классах. Сообщили в общем чате, попросили не приводить детей. Наш классный руководитель написал нам также, что на больничном. Причину не объяснил", - пишут родители одного из школьников.

"Школа №93, Минск. Один из учителей - на больничном. С чем именно - неизвестно, никто ничего не говорит. Если бы было что-то обычное, то не скрывали бы так упорно", - сообщает подписчик канала.

"Есть подтвержденный случай Covid-19 среди учеников в школе №170 города Минска. Администрация школы информацию замалчивает. Школа последние две недели санслужбой не обрабатывалась", - пишет читатель канала.

"В школе №194 в Минске в микрорайоне Сокол заболела учительница. Она заразилась от отца с подтвержденным диагнозом на Пасху, ее дочь старшеклассница тоже более. В школу приезжали обрабатывать дезинфекторы. Из детей в школу почти никто не ходит, по крайней мере в начальную. Говорят, что заболевших много, но точной информации никто не дает", - сообщает подписчик канала.

Полную карту очагов заражения в Минске можно посмотреть по ссылке.

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