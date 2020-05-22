Армия Ливии нанесла новые поражения союзнику Кремля Хафтару 5 22.05.2020, 12:34

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Фото: Reuters

За последние трое суток правительственные войска выбили путчистов еще из трех районов.

Войска признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают успешные операции против незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, сообщает «Анадолу».

За последние 72 часа ливийской армии удалось отбить у путчистов еще три района. Об этом сообщил АА представитель операции «Вулкан гнева» Мустафа аль-Меджаи.

Он напомнил, что наемники Хафтара были выбиты из города Эсабийа к югу от столицы Триполи, а также из населенных пунктов Бедр и Тиджи на границе с Тунисом.

По словам аль-Меджаи, теперь правительственные войска намерены продвигаться к городу Мизде в 180 км от Триполи. «Мизде расположен на маршруте снабжения города Тархуна, который используются наемниками Хафтара как логистический центр и командный штаб, откуда путчисты планируют и организуют атаки на Триполи. Если подразделения армии установят контроль над Мизде, то будут перерезаны пути поставок в Тархуна»,-пояснил он.

Ранее администрация Мизде в письменном заявлении выразила поддержку операции, проводимой армией ПНС против сил Халифы Хафтара.

За последний период ливийская армия добилась значительных успехов в боевых действиях против незаконных вооруженных формирований во главе с Халифой Хафтаром. 18 мая правительственным войскам удалось установить контроль над стратегически важной авиабазой «Ватийе» на западе страны.

На фоне военных побед возросло и политическое влияние признанного ООН правительства Ливии. О поддержке законных властей страны уже объявили представители ряда городов и районов на западе Ливии.