В Барановичах катастрофическая ситуация с аппаратами КТ

В Барановичах катастрофическая ситуация с аппаратами КТ4
- 22.05.2020, 12:37
- 4,401
Всех зараженных коронавирусом повезут в Минск?
О ситуации в Барановичах с аппаратами КТ (компьютерной томографии) пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга»:
«В Барановичах только два аппарата КТ. В онкологии сегодня на профилактике его разбирают. Ближайшая запись на 3 июня.
В Барановичской больнице №1 со следующей недели аппарат становится на техническое обслуживание.
Похоже, сейчас все зараженные из Барановичей поедут в Минск, потому что выхода нет».
Отметитм, что компьютерная томография при коронавирусе позволяет определить степень поражения внутренних органов и помогает в диагностике инфекции.