В Барановичах катастрофическая ситуация с аппаратами КТ 4 22.05.2020, 12:37

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Всех зараженных коронавирусом повезут в Минск?

О ситуации в Барановичах с аппаратами КТ (компьютерной томографии) пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга»:

«В Барановичах только два аппарата КТ. В онкологии сегодня на профилактике его разбирают. Ближайшая запись на 3 июня.

В Барановичской больнице №1 со следующей недели аппарат становится на техническое обслуживание.

Похоже, сейчас все зараженные из Барановичей поедут в Минск, потому что выхода нет».

Отметитм, что компьютерная томография при коронавирусе позволяет определить степень поражения внутренних органов и помогает в диагностике инфекции.