Житель деревни под Солигорском: Только в мае появилось более 50 новых могил 1 22.05.2020, 12:50

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Коронавирус бушует в Минской области.

Минская область, Солигорский район, кладбище возле деревни Дубеи. Фотографии оттуда опубликовал телеграм-канал «Баста!».

«Здесь хоронят, в том числе, и умерших из Солигорска. Только в мае появилось более 50 новых могил. Никогда раньше такого количества не было», - пишет читатель канала.

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