В Польше старейшая праведница среди народов мира отмечает 101-й день рождения 22.05.2020, 13:07

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Анна Козьминьская

Фото: IPN/Sławek Kasper

Поляки составляют самую большую группу среди Праведников народов мира.

В пятницу, 22 мая, 101-й день рождения празднует Анна Козьминьская, старейшая из живущих людей, удостоенных в индивидуальном порядке медали Праведников народов мира. Об этом сообщил Институт национальной памяти (IPN) Польши, пишет сайт «Польского радио».

Во время Второй мировой войны Анна Козьминьская со своей мачехой Марией Козьминьской находилась в Ченстохове, где в 1943-45 годах они прятали еврейского мальчика Авраама Яблоньского. У него были документы на убитого немцами ребенка на имя Богдана Войцеха Блёха.

Восьмилетний Авраам с помощью своей сестры Изы в сентябре 1942 года выбрался из гетто в Ченстохове. Мария Козьминьская вместе с падчерицей Анной, по просьбе его дяди, согласились предоставить мальчику приют. Знакомым сообщили, что ребенок потерял отца и временно находится под их опекой. Козьминьские заботились о его воспитании и брали на прогулки; несмотря на немецкие обыски, его удалось спасти.

Женщины также предоставили временное убежище дальней родственнице семейства Яблоньских-Рубинштейн - Рите вместе с матерью Стефой.

После войны Авраам Яблоньский эмигрировал в Израиль, где засвидетельствовал гуманность и мужество обеих женщин. Через 47 лет он нашел Анну Козьминьскую в Варшаве. Он попросил ее записать воспоминания о войне, что она и сделала.

Именно по его просьбе 11 февраля 1991 года Мария и Анна Козьминьские были награждены институтом Яд Вашем медалью Праведников народов мира. В 2016 году Анна Козьминьская получила от президента Анджея Дуды Командорский крест Ордена возрождения Польши.

Поляки составляют самую большую группу среди Праведников народов мира, то есть граждан разных стран, которые спасали евреев во время Холокоста. Эту почетную медаль, присуждаемую израильским институтом Яд Вашем, получили более 6700 поляков, то есть 25% от всех праведников мира.