Из-за эпидемии белорусы требуют отменить выпускные экзамены в школах 7 22.05.2020, 13:29

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Фото: kp.by

Инициатором петиции стала Евгения Пастернак.

Писательница Евгения Пастернак, мать девятиклассницы, выступила с открытым письмом к Министерству образования, сообщает "Еврорадио".

Она обвиняет ведомство в бездействие во время эпидемии коронавируса: "Мне очень жаль, что под действием коронавируса вместо вас в пространстве образовалась черная дыра. Ни одного вовремя принятого решения. Абсолютная беспомощность. Все наши соседи перешли на дистанционное обучение. Беларусь — единственная страна, которая этого не сделала, но не потому, что так лучше или так правильнее. Это произошло потому, что министерство не смогло ничего сделать".

Пастернак считает, что Минобразования занимается приписками, когда рапортует, что в школы ходит около 40% учеников. "Вы сколько угодно можете рапортовать о том, что в школах находится сорок процентов учеников, но ведь родители не идиоты. У нас есть знакомые и друзья, и дети учатся в разных школах. И невозможно скрыть реальное положение дел, даже если очень сильно молчать. Потому что, когда десять учителей из одной школы лежат в больнице с воспалением легких, об этом неминуемо узнают все родители. И родители знают. Они знают, сколько на самом деле детей инфицировано, знают, в каких классах, знают, сколько реально учителей болеют, знают, кто контакты первого уровня. И знают, что часто дети и подростки переносят COVID19 бессимптомно. Родители болеют, у ребенка положительный тест, но никаких проявлений нет", — констатирует она.

Школьные экзамены в условиях эпидемии коронавируса, по мнению писательницы, грозят расширением заболеваемости.

Евгения Пастернак и репетитор Евгений Ливянт обращаются к Александру Лукашенко с четырьмя предложениями:

1. отменить выпускные экзамены для школьников 9-х и 11-х классов;

2. отложить даты вступительных испытаний и провести их не ранее 1 августа 2020 года. Во всяком случае, не проводить экзамены, пока Беларусь не пройдет пик заражения коронавирусом;

3. организовать в школах, гимназиях и лицеях перед началом следующего учебного года очные или дистанционные занятия. На этих занятиях ученики смогли бы изучить или повторить материал за четвертую четверть этого учебного года;

4. инициировать срочные изменения в законодательство, чтобы узаконить дистанционные занятия и экзамены.