В Пакистане разбился пассажирский самолет

В Пакистане разбился пассажирский самолет2
- 22.05.2020, 13:36
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На борту находился 91 пассажир.
Самолет «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение неподалеку от города Карачи. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
Согласно источникам, Airbus A320 летел из Лахора в Карачи. Связь с самолетом пропала практически перед самой посадкой. По неподтвержденной пока информации, на борту самолета находился 91 пассажир.
На место крушения прибыли силы быстрого реагирования пакистанской армии для оказания помощи и спасательных работ. Число жертв уточняется.
#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ— Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020
95 مسافر سوار تھے
اللہ سب خیر رکھے۔
آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn