В Пакистане разбился пассажирский самолет 2 22.05.2020, 13:36

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Фото: Geo TV

На борту находился 91 пассажир.

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение неподалеку от города Карачи. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Согласно источникам, Airbus A320 летел из Лахора в Карачи. Связь с самолетом пропала практически перед самой посадкой. По неподтвержденной пока информации, на борту самолета находился 91 пассажир.

На место крушения прибыли силы быстрого реагирования пакистанской армии для оказания помощи и спасательных работ. Число жертв уточняется.