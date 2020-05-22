Андрей Курейчик: Спасут врачи, а не чиновники 3 22.05.2020, 13:41

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Андрей Курейчик

Белорусский драматург рассказал о новом содержании фильма, самоизоляции и цене правления Лукашенко.

«Мы в одной лодке и все одновременно выйдем из пандемии», - говорит драматург, сценарист и режиссер Андрей Курейчик. Его отец переболел коронавирусом в тяжелой форме, брат – в более легкой. Сам Андрей Курейчик вместе с семьей на самоизоляции более двух месяцев. Он убежден, что человечество справится с коронавирусом, сообщает «Радыё Свабода».

«Я понял, что до Беларуси эта волна дойдет очень быстро»

- Вашу семью пандемия затронула напрямую. Как себя чувствует отец после коронавирусной болезни? Здоровы сами, другие члены семьи?

- Все идет хорошо. И отец уже «на свободе» после 7 недель тяжелой болезни. В диагнозе - COVID-19 с тяжелой пневмонией. Сейчас пневмония прошла, остались последствия, связанные с приемом больших доз антибиотиков, есть проблемы с анализом крови, печенью, селезенкой.

- Как пандемия изменила ваш образ жизни? Где вы сейчас? Как ограничили контакты?

- Я на самоизоляции в своем доме с начала марта, когда я вернулся с Берлинского кинофестиваля. Тогда уже закрывали города на севере Италии закрывались, и все в Берлине были предупреждены об очень быстром распространении коронавирусной инфекции. Получив эту информацию и вернувшись в Беларусь, я понял, что до Беларуси эта волна дойдет очень быстро, и я максимально сократил социальные контакты. Слава Богу, мы живем в собственном доме за городом, и режим самоизоляции не был чем-то необычным. Постепенно это стало полной самоизоляцией. Я никуда не выбираюсь. В доме нас двое взрослых и пятеро детей.

Пандемия изменила не только меня, но и весь мир. Мы просто должны принять, что после этой пандемии мир станет другим. Многое изменится в обычных вещах, которые казались непоколебимыми. Оказалось, что маленький вирус это может изменить. Это касается форм социальных контактов, форм работы, того, что требует потребитель, и многого другого. Раньше я не мог представить, что могу не ходить в рестораны или кафе с друзьями и знакомыми в течение двух месяцев. Оказалось, что я могу, что может быть удобной доставка ресторанной еды.

Что касается работы, то я и так работал удаленно, потому что я живу в Минске, а моя работа - в Москве с российскими кинокомпаниями. Тут у меня мало поменялось. Но мы смогли организовать работу нашей кинокомпании Bez Buslou Arts на расстоянии.

«Основной поиск кинокомпаний - истории, связанные с изоляцией, темами одиночества»

- Николай Халезин прогнозирует, что 40% лондонской театральной индустрии не переживет пандемию, и нужно искать новые форматы, чтобы остаться. Что с вашей работой? Будет ли для кого писать сценарии? Будет ли что ставить? Какой вы видите будущее своей профессии? Какие форматы уже осваиваете?

- Фильм уйдет в интернет, этот переход медленно уже начинал происходить, теперь пандемия его подтолкнула. Доминировать будут не кинотеатры, как раньше, а стриминговые сервисы, такие как Netflix. Люди будут получать фильмы со своего телевизора, не вставая с дивана. Для кинематографистов, возможно, это плюс, потому что не нужно тратиться на рекламу в кинотеатре, делиться с кинотеатром и так далее. Твой фильм сразу попадет к зрителю, причем практически по всему миру. Убьет ли это кинотеатры? Вряд ли. Там все равно останется определенный сегмент аудитории. То, что увеличится онлайн-доставка фильмов, это факт, который уже произошел.

- Изменится ли само производство фильма? Как это можно отрегулировать с учетом социального дистанцирования?

- Скорее всего, изменяться темы, само содержание. Пандемия и то, что произойдет после нее, диктует совершенно новый контекст человеческих отношений, новое отношение к жизни, к работе. Кто первый поймает эту волну, победит. Сейчас основной поиск кинокомпаний - истории, связанные с изоляцией, самоизоляцией, темами одиночества. Технология съемки вряд ли изменится, потому что это сложно, а новые смыслы уже ищут. Я также думал, как выразить себя на эту тему в сценарии, но я еще не сел писать, потому что нужно завершить ряд белорусских и российских проектов.

«Это не такой сложный вирус, чтобы против него нельзя было сделать вакцину и лекарства»

- Недавно представители ВОЗ заявили, что, вероятно, коронавирус останется с нами навсегда. Вы готовы принять это?

- Многие заболевания, такие как оспа и чума, не исчезли, но нас не беспокоят, потому что уровень развития медицины позволил их максимально остановить и локализовать. Я думаю, что тут будет то же самое, чтобы против него нельзя было сделать вакцину и лекарства. Работы над этим ведутся в крупных фармацевтических компаниях. Другое дело, сколько это будет стоить для стран, для граждан. Надеюсь, что и вакцина, и лекарства появятся в конце этого года.

- Вы живете с детьми, и это непростое время и для вас и для них. Как вы им объясняете, что сейчас происходит в Беларуси и мире?

- Дети привыкли к общественной жизни, к школе, к внеклассным вечеринкам, им очень трудно смириться с тем, что сейчас лучше не встречаться с друзьями. Но дети адаптируются очень быстро. Интернет – это их стихия, и это позволяет им очень быстро меняться в условиях меняющегося мира. Изоляция более сложна для старшего поколения, потому что для них важен личный контакт.

«Если бы я не стал режиссером и драматургом, то, определенно, стал шеф-поваром и имел свои собственные рестораны»

- Вы говорите, что заказываете еду из ресторанов. А вы готовите сами? Как питаетесь? Многие сейчас пекут хлеб, психологи говорят, это своего рода выход из состояния тревоги.

- Я всегда любил готовить и умею это делать. Думаю, если бы я не стал режиссером и драматургом, то, определенно, стал шеф-поваром и имел бы свои собственные рестораны. Это мое любимое занятие. Я смотрю разные кулинарные шоу, стараюсь готовить блюда разных кухонь мира. Это было, есть и будет отдыхом для меня. Теперь для этого больше времени и возможностей. Я люблю готовить стейки, французские блюда с тушеным мясом, различные китайские блюда, я умею готовить суши. У меня получается чудесная пицца. Много чего готовлю на гриле и в мини-коптильне.

«Как медведи уходят в спячку и переживают трудные времена на подкожном жире, так и я».

- Достаточно ли денег? У вас есть подушка безопасности?

- Из-за пандемии ежемесячные доходы снизились. Старые проекты еще есть, а новых заказов почти нет. Все кинокомпании остановили производство и ждут, когда все восстановится, что будет востребовано в новом мире.

У меня есть запас прочности, и он довольно большой. Я всегда тратил меньше, чем зарабатывал, у меня небольшие потребности и расходы. Сейчас во времена изоляции они вообще уменьшились, и это позволяет мне спокойно переживать этот период. Как медведи уходят в спячку и переживают трудные времена на подкожном жире, так и я. Мои самые большие расходы были на поездки. За полгода до пандемии у меня были Германия, Нидерланды, Италия, Америка. Сейчас нет поездок вообще. Освободились деньги. Ресторанов нет, не покупаю одежду, другие крупные покупки сейчас не имеют смысла. Я трачу 30-40% в месяц на то, что было до пандемии.

«Мы в одной лодке в этой пандемии»

- Вы очень эмоционально высказываетесь в Facebook о том, что сейчас происходит в Беларуси. Что вас больше всего раздражает, когда вы заходите в социальные сети?

- Больше всего меня раздражает непонимание серьезности пандемии некоторыми людьми. Мы в одной лодке в этой пандемии. Эта лодка должна плыть максимально быстро и эффективно, и мы все одновременно выберемся из этого. Не получится одним сидеть на самоизоляции, а другим продолжать жить как раньше, потому что они не хотят быть изолированными. Либо мы все вместе пытаемся остановить эту заразу, либо ее не остановить. И тогда Беларусь будет очень долго, намного дольше, чем европейские страны, выходить из этой ситуации. Если Беларусь будет долго выходить, то будет более длительный экономический кризис. Мы будем невъездными, потому что ни одна страна не впустит людей из страны, где есть эпидемия вирусной инфекции. Это реальная проблема для всех. Меня раздражает это ковид-диссидентство.

В политике другая история. Начинаются выборы. С одной стороны, я очень уважаю некоторых кандидатов, Цепкало и Бабарико, которые пошли на выборы. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что честных выборов нет, и это, в целом, большая заслуга Лукашенко в деле легитимизации его власти.

«То, что нужно делать только за счет государства, у нас делается в основном волонтерами»

- Вы в точку высказались про одну лодку. Ее руль, выбрали мы его или нет, но он в этой лодке, и многое от него зависит.

- Он оказался одним из тех людей, которые ставят свои личные интересы и амбиции выше цели спасения жизней тысяч людей. Цена его правления для Беларуси будет очень высокой. А вот реакция общественности на пандемию - адекватная. Люди с большего понимают и осознают весь ужас происходящего, стараются помочь и фактически выполняют функции государства, помогая врачам со спецодеждой и средствами защиты. То, что нужно делать только за счет государства, у нас делается в основном волонтерами.

Врачи сейчас на передовой, они больше всех страдают из-за чудовищной политики властей - «давайте соберем как можно больше людей и заразим всех». В результате разгребать все приходится врачам. В то же время их запугивают, заставляют писать расписки о неразглашении, их увольняют, если они внезапно появляются в СМИ. Врачи - это ценный класс общества, который сейчас находится под наибольшим давлением. Я очень рад, что активисты поддерживают врачей. Я сам купил картину на аукционе в поддержку белорусских врачей.

- Чему новому научились во время пандемии?

- Освоил множество компьютерных технологий, которых не знал раньше. Больше занимаюсь садом, сельским хозяйством. У меня появился целый ботанический сад с более чем 30 видами новых растений и кустарников. Я провожу больше времени с детьми, соответственно, появилось больше педагогических навыков.

- Какое кино вы смотрите на изоляции? Изменились ли вкусы?

- Все как прежде. Стараюсь смотреть новые фильмы, но их сейчас меньше. Больше всего впечатлил «Дау» Ильи Хржановского. Это действительно большая, масштабная и сложная работа. Читаю много сценариев, которые мне присылают, несмотря на кризис, а также публицистику и научно-популярную литературу.

«Когда начинаются такие пандемии, спасут врачи, а не чиновники»

- Каков положительный исход пандемии для вас?

- В любом случае пандемия будет иметь много преимуществ. Большим недостатком является экономический кризис для всего мира, потеря рабочих мест и доходов для многих. Будут плюсы и они могут перевесить.

Первый плюс - человечество вынуждено осознает, что мы недофинансировали системы здравоохранения и не обратили на них должного внимания, что здоровье человека требует гораздо больших инвестиций и вложений. Во всем мире модернизируются больницы, закупаются современные аппараты, по-другому платят врачам. И у нас есть надбавки, которые, правда, не доходят до врачей, тем не менее их вынуждены были ввести. Это понимание того, что система здравоохранения важнее военных и многих чиновников. Когда начинаются такие пандемии (а это не последняя пандемия), спасут врачи, а не чиновники. Я очень надеюсь, что в разы повысят бюджет на систему здравоохранения в мире, а это поможет победить множество болезней, помимо коронавируса.

Второй плюс - удаленная работа. Это позволит людям работать в Минске, проживая в Бресте или Витебске. Это создаст более мобильный рынок труда. Теперь вы можете работать удаленно в любой стране мира и получать за это деньги. Это компенсирует потери рабочих мест.

Третий плюс - это понимание социального дистанцирования. Появляются очень дельные нормы поведения человека, когда мы уважаем личное пространство и расстояние. Это полезно для многих. Плюсов много, на самом деле. А экономика восстановится. Она всегда поднималась после падения. Не было никакого кризиса, чтобы в течение года экономика не восстановилась. Люди все равно хотят потреблять, производить, заниматься бизнесом. Все скоро вернется в норму.