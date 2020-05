ВОЗ предупреждает: коронавирус с нами надолго 3 22.05.2020, 14:23

Фото: AFP

Поможет ли вакцина?

В последние полгода — от первых зафиксированных случаев COVID-19 в Китае до 4,8 млн инфицированных во всем мире сейчас — коронавирус стал определяющей частью реальности. На логичный вопрос: «когда это, наконец, закончится» до сих пор нет ответа. А Всемирная организация здравоохранения высказала предположение, что коронавирус вообще никогда не удастся преодолеть полностью, передает «Громадское».

«Никаких обещаний, никаких конкретных дат. Эта болезнь может превратиться для нас в длительную проблему», — отметил Майк Райан, руководитель программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ. Почему ВОЗ делает такие выводы, несмотря на то, что ученые всего мира работают над вакциной, некоторые страны постепенно снимают карантин, а некоторые даже объявили о полной победе над COVID-19?

Почему это надолго?

16 мая в интервью сын и советник президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что считает коронавирус «выдумкой демократов». Мол, соперники действующего президента получают выгоду от пандемии, закрывая предприятия и подчеркивая необходимость соблюдать меры социального дистанцирования, — потому что все это подрывает авторитет Трампа. В этом же интервью Трамп-младший назвал точную дату (по его мнению) завершение пандемии.

«Они (представители Демократической партии — ред.) считают, что отбирают у Дональда Трампа его важнейшую оружие, его умение выходить на трибуну и собирать каждый раз пятидесятитысячную аудиторию. И вы увидите, как они будут пользоваться ситуацией ежедневно с сегодняшнего дня и до 3 ноября. И знаете что, после 3 ноября коронавирус удивительным образом исчезнет и все снова откроется», — заявил Эрик Трамп.

Иными словами, он считает, что коронавирус исчезнет сразу после выборов президента США. И это несколько иррационально, особенно для страны, наиболее пострадавшей от коронавируса (ныне в США 1,5 млн инфицированных COVID-19, из которых 90,5 тыс. умерли). Подход, который «продвигает» Эрик Трамп и которым время от времени пользуется его отец, никоим образом не приближает конец пандемии, отмечают эксперты.

«Вирусы, особенно те, которые распространяются как коронавирус, не исчезают просто так "удивительным" образом. Это не реквизит шоу Пенна и Теллера (речь идет о британско-американском комедийном шоу "Кто сможет обмануть Пенна и Теллера?"» — ред.) Риск заключается в том, чтобы упростить, политизировать то, что на самом деле является серьезной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения», — отмечает Брюс Ли, журналист и профессор политики здравоохранения в City University of New York School of Public Health.

Надежды на вакцину и коллективный иммунитет

О состоянии распространения вируса свидетельствует такой показатель, как индекс репродукции коронавируса: чтобы говорить о преодолении вируса, он должен быть меньше единицы. Это означает, что на одного носителя вируса приходится менее одного инфицированного. Этот показатель действительно постепенно уменьшается, но настолько неравномерно, что пока сложно сказать, стабилизируется ли ситуация до конца этого года, а тем более, исчезнет ли вирус полностью.

Безусловно, способом сделать как можно большее количество людей нечувствительными к вирусу, на который сейчас возложены большие надежды, является вакцина. В США ее уже начали тестировать на людях — более того, американская биотехнологическая лаборатория Moderna 18 мая заявила о первых восьми пациентах, у которых благодаря вакцине выработались антитела к COVID-19. Вакцина, разработанная Moderna — это небольшой генетический код коронавируса, который вводят пациенту. Ученые уверяют, что она не способна вызвать симптомы коронавируса, а вот защитную реакцию — да.

По разным оценкам для производства и массового применения вакцины против COVID-19 понадобится минимум 12-18 месяцев.

Массовая вакцинация поможет выработать «коллективный иммунитет», то есть не позволит вирусу в будущем распространяться очень быстро. Но, вероятно, и она полностью не решит проблему.

«Эндемичность является новой возможностью, поскольку сейчас нет доказательств того, что люди после выздоровления от COVID-19 получают иммунитет от коронавируса на всю жизнь, или, по крайней мере, на очень долгое время. Кроме того, любая вакцина, вероятно, не защитит людей навсегда, и шансы, что все, например, в США будут вакцинированы и впоследствии пройдут еще и повторную вакцинацию для лучшей защиты, по сути, равны нулю. К тому же, этому могут помешать и кампании против вакцинации», — объясняет Ли.

Ученые надеются, что несколько следующих месяцев станут переломными в борьбе с вирусом, если удастся уменьшить темпы его распространения, предостерегая, что вскоре он может вернуться снова.

«Зима может дать резкий рост количества случаев инфицирования. Это может совпасть с началом сезона гриппа, а это время, когда больницы и врачи уже изрядно загружены», — говорит Майкл Хэд, старший научный сотрудник в сфере глобального здравоохранения университета Саутгемптона.

«Сейчас попытки указать какую-то точную дату завершения пандемии — это как гадание на хрустальном шаре», — говорит Саймон Кларк, профессор клеточной микробиологии университета Рединг в Великобритании. Он подчеркивает: любые прогнозы делать невозможно из-за того, что это новый вирус, недостаточно изученный. К тому же, едва ли не главной сложностью является «незаметность» симптомов коронавируса у некоторых его носителей. А еще — беспрецедентные масштабы пандемии.

Что имеют в виду Ли, Кларк и эксперты ВОЗ, которые не дают утешительных прогнозов? Вероятнее всего, COVID-19 станет эндемическим вирусом, как, например, ВИЧ, малярия или сезонный грипп. То есть, согласно определению Центра контроля и предотвращения болезней, будет постоянно присутствовать среди населения в пределах определенного географического района — отдельных стран, их частей или целых регионов. Но в отличие от пандемии — а сейчас коронавирус имеет именно такой статус — инфекция не будет распространяться насколько интенсивно. И главное: ее вспышка будет «предсказуемой» в отличие от эпидемии или пандемии.

Новая реальность

Заместитель председателя ВОЗ Сумия Сваминатан дает более конкретные прогнозы относительно времени, которое потребуется, чтобы взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль — около пяти лет. По ее словам, точнее сказать не получится — все зависит от большого количества факторов: будет ли вирус мутировать, удастся ли создать действительно эффективную вакцину и насколько жестким будет карантин в разных странах.

И, ожидая вакцину пока в отдаленной перспективе, Европа и США уже постепенно ослабляют ограничения. Лидеры стран говорят, что в любом случае надо привыкать к «сосуществованию» с коронавирусом — в том числе из-за экономических убытков карантина. И все же ВОЗ подчеркивает: возвращение к жесткому карантину, который сработал в Китае, Тайване и ряде других стран, очень вероятно.

Кроме риска новой волны инфицирования из-за ослабления ограничений, нужно быть готовыми и к другим новым проблемам, предупреждает ООН. В своем недавнем докладе организация предупредила о еще одном кризисе — психологическом. «Изоляция, страх, неуверенность, экономические потрясения — все это вызывает или может вызвать сильный психологический стресс», — отметила директор Департамента ВОЗ в области психологического здоровья. По ее словам, ситуация с коронавирусом особенно ударит по эмоциональному здоровью детей, подростков и работников здравоохранения.