«Трайпл» олигарха Чижа признал себя банкротом 5 22.05.2020, 14:24

2,971

Юрий Чиж

Фото: kp.by

Заявление направлено в Экономический суд Минска.

Группа «Трайпл» направила в Экономический суд Минска заявление об экономической несостоятельности (банкротстве). Общий размер кредиторской задолженности может достигать 197,2 млн рублей, следует из письма «Трайпла» в суд, сообщает tut.by.

Юрию Чижу принадлежит 66,5% «Трайпла». Остальная доля поровну поделена между авторитетными россиянами — Иосифом Аксентьевым и Михаилом Мамиашвили (по 16,75%). Они получили эту долю после резонансного «развода» Юрия Чижа со своим многолетним партнером Владимиром Япринцевым.

Головная организация «Трайпл» имеет пять филиалов – ресторан «Золотой гребешок», ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и спа-центр в Минске. Во всех этих компаниях работает 345 человек.

Долги перед кредиторами у «Трайпла» на 30 апреля составляли 99,3 млн рублей. Основной кредитор «Белагропромбанк». «Трайпл» также задолжал персоналу 246,3 тысяч рублей и бюджету 175 тысяч рублей.

Плюс к этому у «Трайпла» имеют обязательства по договорам поручительства. Суммарно выходит 97,8 млн рублей. Ресурсы брались у «Белагропромбанка», «Агролизинга» и «АСБ Лизинга» для создания магазинов «Простор», модернизации производства стройматериалов на «Березовском комбинате силикатных изделий» и «КварцМелПроме».

Однако в отношении этих структур уже начаты производства об экономической несостоятельности. Так "Берёзовский КСИ" ушел в санацию до 7 апреля 2021 года. По состоянию на 27 марта 2020 года требования 10 кредиторов составляли 42,7 млн рублей. В отношении «КварцМелПром» начато конкурсное производство. В компании Юрия Чижа надеются, что суд утвердит санацию завода. Данная мера позволяет прекратить все исполнительные производства и стабилизировать расчеты с сотрудниками, поставщиками и другими партнерами. Сейчас предприятие работает с полной загрузкой мощностей. Как следует из материалов дела, «КварцМелПром» признал требования кредиторов на сумму 106,8 млн рублей.

Кроме того, судебные исполнители уже наложили арест на средств «Трайпла» на банковских счетах и принадлежащие компании акции «Минского завода игристых вин», а также ввели запрет на ряд других финансовых действий.

В компании считают, что «принимаемые принудительные меры по исполнению решений судов практически парализуют работу «Трайпла». «Недостаточный объем оборотный средств и ограничения по их использованию ведут к неритмичной работе производств, из-за перебоев с поставкой сырья предприятия периодически простаивают, что также увеличивает убытки, говорится в письме «Трайпла»

Активы группы «Трайпл», за счет которых можно погасить долг, составляют 157,8 млн рублей. Из них 43,5 млн рублей – это дебиторская задолженность, 42,9 млн – долгосрочные финансовые вложения, 44,2 млн – основные средства. При этом в письме «Трайпла» в суд высказываются сомнения, что эти средства удастся получить в полном объеме.

Руководство «Трайпла» просит суд принять заявление, возбудить дело об экономической несостоятельности (банкротстве) компании и назначить защитный период.

Сейчас основной вид деятельности "Трайпла" — это строительство жилых и коммерческих объектов. В I квартале текущего года компания увеличила выручку в 2,3 раза, до 18,7 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Валовая прибыль выросла с 381 тыс. до 7,5 млн рублей. Прибыль от реализации получена в объеме 5,6 млн рублей против убытка 1,7 млн в I квартале 2019 года. При этом чистый убыток составил 2,3 млн рублей, что в 55 раз меньше, чем годом ранее. Это объясняется высокими расходами по финансовой деятельности.