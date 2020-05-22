Коронавирус обрушился на Гомельскую область: вспышки произошли на заводах, в школах и среди медиков 22.05.2020, 14:36

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Фото: «Наша Ніва»

Новая информация об очагах заражения в регионе.

Новые очаги коронавируса в Гомельской области. Случаи заражения выявлены в школах Жлобина и Калинковичей, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"В Жлобине в школе №9 у одного из учащихся 5-го класса нашли коронавирус, весь класс сейчас на принудительной изоляции, остальные ученики ходят в школу", - пишет житель Жлобина.

"Гомельский завод литья и нормалей. Вспышка коронавируса, много сотрудников находятся на больничном с подтвержденным Covid-19 и просто пневмониями", - сообщает сотрудник завода.

"Калинковичи, Гомельская область. Подтвержденый Сovid-19 в средней школе №7 у двух учеников 2-го класса. Ученики этого класса и учитель отправлены на самоизоляцию, остальные работники и дети в учреждении работают и учатся. Пару дней назад в школе проведена дезинфекция работниками санстанции" - пишет читатель канала из Калинковичей.

"Гомельская область, агрогородок Волосовичи. Четыре дня назад забрали с "короной" фельдшера из местного фельдшерско-акушерского пункта. На днях приезжали обрабатывать ее дом. Вчера утром забрали еще трех человек. Фельдшер обслуживала четыре деревни, практически везде одни старики", - соообщает подписчик канала.

"В городе Мозыре в политехническом колледже подтверждены два случая коронавируса у учащихся, группа на карантине.Заведующий.отделением также с подтвержденным тестом на Covid-19, находится на ИВЛ. Колледж работает в штатном режиме", - пишет читатель канала.

В детском саде №1 в Добруше подтвердился короновирус у воспитателя. Садик закрыли, взяли тест у детей. У одного ребенка показал положительный результат", - сообщает подписчик канала.

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