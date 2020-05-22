Врачи: Чрезмерное использование антибиотиков против COVID-19 рискованно 2 22.05.2020, 14:41

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Пандемия иначе поставила вопросы о лекарственной устойчивости возбудителей болезней.

"Хотя SARS-CoV-2 является вирусом, эпидемия коронавируса ставит вопросы о лекарственной устойчивости", – пишет журналистка Лора Дазиньер в издании slate.fr (перевод - newsru.co.il).

"Мы все сосредоточились на антибиотикорезистентности и вдруг оказались перед лицом вируса SARS-CoV-2". Так в нескольких словах доктор Бенжамен Давидо, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Гарша, подытоживает путаницу и оцепенение, охватившие его самого и его коллег по пришествии эпидемии COVID-19 во Францию", – говорится в статье.

"Ситуация осложняется и тем, что вопрос об устойчивости к антибиотикам может вновь вернуться на первый план после первой волны эпидемии еще и потому, что когда у человека развивается тяжелая пневмония, как в случае пациентами с COVID -19, попавшими в реанимацию, врачи назначают ему антибиотики для предотвращения риска вторичной инфекции", – поясняет автор статьи.

"Существует риск развития антибиотикорезистентности, – подтверждает доктор Даниэль Дж. Г. Тирион, профессор фармацевтического факультета Университета Монреаля. – Ответ на этот вопрос пока не известен. Пациенты с COVID-19 (SARS-CoV-2 положительный с симптомами) имеют очень обширную клиническую картину. Те, кому требуется госпитализация, имеют картину с рентгенологическими изменениями, что затрудняет дифференциальную диагностику. По некоторым предварительным данным, использование антибиотиков для многих пациентов не является необходимым. Например, согласно исследованию Тимоти Майлза Роусона, опубликованному 2 мая, 8% пациентов имеют коинфекцию (бактериальную или грибковую), но антибиотики получают 72%".

"Вопрос об антибиотикорезистентности, следующей за эпидемией COVID-19, далеко не безобиден. Устойчивость, приобретаемая некоторыми бактериями при контакте с антибиотиками, представляет собой серьезную проблему для здоровья: эти бактерии, независимо от того, присутствуют ли они у человека из-за зачастую неадекватного или длительного воздействия антибиотиков или они были переданы ему другим человеком или животным, могут стать почти неуязвимыми для лечения и представлять собой терапевтический тупик", – пишет Slate.fr.

"В настоящее время нам ничего неизвестно о типе пациентов, которые получают антибиотики, и о микробной динамике. Популяция больных, госпитализированных в отделения интенсивной терапии, возможно, сильно отличается от той популяции, которая обычно госпитализируется. Таким образом, динамика передачи бактерий, возможно, иная", – указывает доктор Даниэль Дж. Г. Тирион,

"Хорошая новость заключается в том, что решительные гигиенические меры, введенные из-за кризиса COVID-19, могут помочь остановить передачу резистентных бактерий, – говорится в статье. "Мы вынуждены помещать всех больных в респираторную изоляцию, но также в контактную изоляцию: это лучший способ защититься от устойчивости к антибиотикам, – уверяет доктор Давидо, – у пациентов есть палаты с отдельными туалетами и приняты максимальные меры предосторожности. Это, пожалуй, передвинет баланс в правильном направлении: если человеку прописали больше, чем обычно, и это повысило его индивидуальную устойчивость к антибиотикам, то ему ограничили риск коллективного и госпитального распространения, то есть передача антибиотикоустойчивости внутри больницы, вероятно, снизилась".

"С точки зрения бактериальной резистентности может вызвать вопросы и другой аспект эпидемии – это расширение использования водно-спиртовых растворов в огромном количестве и более систематическое использование дезинфицирующих средств в общественных местах и дома", – отмечает журналистка.

"По этому пункту мнения разделились, – говорится в публикации. Доктор Тирион считает, что "существует обеспокоенность по поводу постоянного использования этих продуктов. Они могут изменить нормальную флору популяции, оставляя возможность для развития резистентных бактерий. В литературе есть некоторые данные, подтверждающие эту позицию, но как это повлияет на нынешнюю пандемию, не совсем ясно". Доктор Давидо настроен более обнадеживающе: "Мы вновь приспособились к санитарным нормам, и это глобальный способ борьбы с устойчивостью к антибиотикам путем разрыва цепочек передачи резистентных бактерий".