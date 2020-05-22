Список памяти 2 22.05.2020, 15:05

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Белорусские медики, которые умерли во время эпидемии COVID-19.

Сотни белорусских врачей заразились COVID-19, многим был поставлен диагноз пневмония. Среди них есть умершие. Журналисты собирали истории о врачах, медработниках и медсестрах, которые погибли в этом году, спасая белорусов от новой для человечества болезни, передает «Радыё Свабода».

Светлана Киселева. 47 лет, медсестра городской клинической больницы № 1, г. Витебск. Умерла 3 апреля 2020 года

3 апреля стала известно про первую жертву коронавируса среди врачей. Официально Светлана Киселева скончалась от пневмонии. Больница, где работала медсестра, была с середины марта перепрофилирована для приема пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией. Но в то время врачам не выдавали средств защиты. Только 15 грамм спирта на день для дезинфекции рук. Анастасия Киселева, дочь медсестры, рассказала, мать думала, что заразилась на работе.

«Моя мама очень любила медицину и свое дело. Она всю жизнь проработала в одной больнице, но государство не позаботилось о врачах в трудной ситуации. Медик умер. Моя 7-летняя сестра осталась без мамы», - сказала Анастасия.

Наталья Литвенкова. 57 лет, дезинфектор в санитарно-эпидемиологической службе, Бешенковичи. Умерла 5 апреля 2020 года.

2 апреля у Натальи Литвенковой обнаружили пневмонию и положили ее в реанимацию. Уже 5 апреля она умерла.

«Говорят, что в свидетельстве о смерти стоит просто «пневмония», - рассказал родственник. – Но патологоанатом сказал нам, что делали тест на коронавирус, он был положительный».

Василий Липинин, 50 лет, фельдшер скорой помощи, Борисов. Умер 8 апреля 2020 года

Фельдшер Василий Липинин 27 лет отработал в машине скорой помощи в Борисове. Он никогда не жаловался на болезни и никогда не обращался лечится. Врач заболел 26 марта, когда в Беларуси было официально подтверждено 86 случаев коронавируса.

«Он написал своей сестре: «Я думаю, что у меня есть «это», потому что есть похожи симптомы». Последний разговор был обычным, ничего особенного. Он не думал, что умрет. И мы не думали, пока не стало совсем плохо».

Так вспоминает последние дни жизни своего отца Даниил Липинин. В больнице медику сделали три теста на коронавирус. Первый был отрицательным. Два другие - положительными. В свидетельстве о смерти также написано, что причиной смерти была двусторонняя пневмония и коронавирус.

Оксана Радкевич, 45 лет, медсестра детского отделения, Докшицы. Умерла 21 апреля 2020 года

Оксана работала в одном из эпицентров коронавируса в Беларуси. В семитысячных Докшицах вся больница была перепрофилирована под прием пациентов с пневмонией и коронавирусом.

Оксана работала в детской консультации Докшицкой районной больницы. У нее была пневмония, и последние несколько дней она лежала на ИВЛ.

«Вчера нас покинула многими любимая медсестра. Лично для моих детей она была второй мамой. Она никогда не отказывала в помощи, всегда давала совет. Это был медик с большой буквы», - такой соболезнующий пост появился в «ВКонтакте», в группе «Докшицы LIVE».

Наталья Шматко, 56 лет, медсестра скорой медицинской помощи, Минск. Умерла 20 апреля 2020 года

Наталья 38 лет отработала в больнице скорой помощи в Минске. После последнего дежурства 10 апреля у нее начался кашель, поднялась температура, рассказал ее сын. По его словам, у матери был обнаружен коронавирус. Она была похоронена в закрытом гробу.

По словам Вадима, его мама очень любила свою работу и жила ею. Она пошла работать в скорую помощь сразу после учебы и осталась там на всю жизнь. Работала практически во всех отделениях, в последнее время - в стоматологическом.

«Все курсы квалификации сдавала всегда на «отлично»... Человек просто жил своей работой. Ветеран труда, заслуженный работник скорой медицинской помощи. Мой дедушка был фельдшером, поэтому она и пошла в него - в нашей семье больше нет врачей. Но мы с братом и папой никогда не ходили в больницу - нас всегда лечила мама».

Надежда Фомина, 41 год, медсестра областной клинической больницы, Витебск. Умерла 16 апреля 2020 года

Надежда Фомина работала медсестрой в отделении микрохирургии глаза областной клинической больницы.

«Заболела она давно - еще в марте. Полторы недели была на ИВЛ. В больнице скорой помощи у нее два раза брали мазки на коронавирус. Результат положительный», - сказали коллеги медсестры.

Галина Новичкова, 45 лет, медсестра скорой помощи, Буда-Кошелево. Умерла 20 апреля 2020 года

В Буда-Кошелево - очаг коронавируса. На небольшой райцентр около Гомеля более 70 подтвержденных случаев COVID-19. Врачи тоже болеют. Галина стала первым медработником, умершим от коронавируса. Коллеги считают, что инфекцию она подцепила в больнице.

«Галя лечилась в терапии, - сказали коллеги медсестры. - У нее были проблемы с давлением и сердцем. Затем она была выписана. Коронавирус обнаружили в терапии, и всех пациентов бытсро выписали. Возможно, именно в терапии Галя она заразилась коронавирусом. Она вышла на смену, и ей стало плохо. Сначала ее положили в нашу больницу, затем перевезли в Гомель. Галя была на ИВЛ. Она умерла в понедельник. 22 апреля прошли похороны. В закрытом гробу».

Елена Пашко, 54 года, врач поликлиники № 3, Барановичи. Умерла 28 апреля 2020 года

Елена работала в поликлинике с 2001 года. Она заболела воспалением легких и находилась на лечении в городской больнице № 2 в Барановичах.

«Еще в субботу (18ю.04) она вышла на прем, чтобы заменить свою коллегу, потому что та до этого момента находилась в больнице с пневмонией и положительным тестом на коронавирус», - рассказал сын умершей Павел Пашко.

Елена Пашко лечилась дома неделю, но болезнь не проходила. Ей не стало лучше, последние три дня она провела в больнице. Врач умерла от двусторонней пневмонии. Позже сын сообщил, что у женщины был положительный тест на коронавирус.

«Она была очень сострадательным, преданным и трудолюбивым человеком. Она никогда не отказывалась помогать своим пациентам, - говорит Павел Пашко. - Очень плохо, что врачи в нашей стране с самого начала не были обеспечены адекватной защитой. Сначала моя мама работала в инфекционном отделении только в медицинской маске, без респираторов и защитных очков. Я знаю, что терапевты недавно получили защитные костюмы, но, видимо, было слишком поздно».

По словам сына, Елена Пашко всегда «легко переносила ОРВИ и грипп», «но ситуация с коронавирусом развивалась настолько быстро, что мы не успели прийти в себя и были в полном шоке».

Анна С., 61 год, медсестра Минского городского клинического кожно-венерологического диспансера, Минск. Умерла 25 апреля 2020 года

Анна умерла от пневмонии. У нее также был коронавирус.

«Все в нашем отделении все лежат с COVID-19. Пока что все спокойны. Медицинских работников достаточно. Есть больные, но пока это первый такой случай», - говорят ее коллеги.

Анна С. была профессионалом своего дела, добрым и чутким человеком, говорится в некрологе от имени сотрудников городского клинического кожно-венерологического диспансера.

Леонид Савич, 54 года, рентгенолог Центральной районной больницы Любани. Умер 30 апреля 2020 года

У Леонида Савича подтвердился COVID-19. Об этом рассказала главный врач Любанской больницы Антонина Голуб.

Пастор Любанской религиозной общины "Церковь христиан евангельской веры" Павел Палазник рассказал о Леониде Савиче.

«Мы были знакомы давно, 20 лет, - говорит Палазник. - Он работал в больнице все эти годы. Сначала терапевтом, затем прошел переподготовку и стал рентгенологом. Леонид работал очень усердно. Его очень любили в поликлинике, уважали в команде. Очень позитивный человек. Был на почетной доске в райисполкоме. Это невосполнимая потеря».

Илья Лемеза, 56 лет, врач УЗИ в Минском медицинском центре "Томография", Фаниполь. Умер 28 апреля 2020 года

О смерти доктора сообщили его коллеги. В истории болезни Ильи Лемезы, по словам коллег, указана «неуточненная пневмония». Рекомендуется похоронить усопшего в закрытом гробу.

Охарактеризуют его как дружелюбного человека и специалиста высокого класса.

Вадим М., 36 лет, инженер-программист Центральной районной больницы, Буда-Кошелево. Умер 1 мая 2020 года

По словам родственников, у него была двусторонняя пневмония и подтвержденный коронавирус. Эту информацию подтвердили коллеги погибшего.

23 апреля Вадима перевезли в критическом состоянии из больницы Буда-Кошелево в Гомель, откуда он родом. В гомельской больнице он лежал под ИВЛ.

Вадим не был женат, он жил в общежитии для врачей в Буда-Кошелево. У него остались родители и брат в Гомеле.

Алексей, 37 лет, фельдшер 6-й подстанции скорой помощи, Минск. Умер 5 мая 2020 года

Информацию о смерти медика подтверждили на станции скорой помощи. У Алексея остались жена и дети.

«Алексей был на больничном. Он был очень позитивным человеком, очень хорошим специалистом, фельдшером высшей категории. Он пришел к нам после окончания минского училища. У него остались жена и дети», - сообщили в управлении Минской станции скорой помощи.

У умершего была пневмония и COVID-19.

Виктория З., 40 лет, медсестра областного противотуберкулезного диспансера, Логойский район. Умерла 5 мая 2020 года

Виктория З. скончалась в Солигорской центральной районной больнице. Ее коллеги по работе рассказали, что вчера узнали, что Виктория исчезла. Говорят, у нее был положительный тест на коронавирус.

«С пятницы у нее держалась температура до 40. В воскресенье она была доставлена ​​в отделение интенсивной терапии, в больнице сказали: «Состояние критическое», - рассказали коллеги.

Наталья, 54 года, медсестра Центра коррекционно-развивающего обучения, Пинск. Умерла 19 мая 2020 года

У Натальи была двусторонняя пневмония, а также подтвержденный коронавирус.

Медсестра была в тяжелом состоянии, она находилась на ИВЛ. Пинские врачи собирались отвезти ее в Минск на лечение. Но в том состоянии, в котором находилась Наталья, ее транспортировка была невозможна.

- Мама отмучалась... - сказала ее дочь Екатерина. - У меня было такое плохое предчувствие утром. И на телефоне пропущенные. Я перезвонили. Сказали, реанимация.

Татьяна Коваленок, 60 лет, медсестра Центральной районной больницы, Борисов. Умерла 16 мая 2020 года

У Татьяны был положительный тест на коронавирус, но в свидетельстве о смерти указали только «двустороннюю пневмонию, сердечную и легочную недостаточность», - рассказала дочь погибшей Анна.

Татьяна Кавалёнак 40 лет проработала в центральной районной больнице г. Борисов, работала медсестрой в хирургическом отделении.

Заболела в начале мая, через несколько дней температура поднялась выше 38 градусов, сделали компьютерную томографию - двусторонняя пневмония. Татьяну положили ​​в больницу, сделали тест на коронавирус, результат теста пришел только 12 мая - положительный. 9 мая Татьяне стало хуже, ее перевели в реанимацию. 16 мая женщина умерла.

Список обновляется.