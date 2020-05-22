Заземление 22.05.2020, 15:24

Фото: Reuters

Что ни делай, а экономика не растет.

Большой прогресс: правительство РФ посчитало прогноз спада в текущем году и тут же решило, что выход на докризисные уровни произойдет все-таки не в первой половине будущего года, а еще через год — в первой половине 2022. Министр экономразвития РФ Решетников сопроводил это образными рассуждениями: что V-образного отскока не будет, что нам предстоит «долгий путь в гору», пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Радует, что правительство хоть немного заземлилось. Но…

5%-й спад в текущем году — это иллюзия. Спад будет глубже. По двум причинам.

Даже в Европе, где применяются мощнейшие программы поддержки экономики, ждут спада в 7-9% и боятся спада до 15% У нас экономика осталась практически без поддержки и ждать такого скромного спада — это прекраснодушие…

А, во-вторых, Решетников почему-то исходит из гипотезы, что в августе-сентябре будут сняты все карантинные ограничения. Это — заведомо невозможно.

Снимать все ограничения можно, если большинство населения уже переболело (и приобретен «популяционный иммунитет») или вакцинировано. Не будет к осени ни того, ни другого варианта. А будет третий вариант, как сейчас в Европе: масс-тестирование населения, снижение числа новых и тяжелых случаев, сохранение части ограничений (особенно на границах) и постоянная настороженность — возможны рецидивы, повторные возникновения очагов инфекции (например, как сейчас в Китае (https://t.me/SerpomPo/6005)).

Зато это полезная Решетникову гипотеза. Чтобы потрафить начальству (которое очень хочет окончания эпидемии для продолжения «обнуляжа») и подстелить себе соломку — вот, не сняли же все ограничения, поэтому и спад оказался выше…

А вообще с чего Решетников взял, что будет отскок на докризисные уровни? Не сильный или слабый, а что вообще экономика поднимется до них?

Тут уместнее образ не прыжка на батуте (упал-подпрыгнул), а лифта. Он остановился на 1-м этаже и больше никуда не едет.

Нам кажется, что российская экономика попадет в ловушку спроса, как США в 30-е годы прошлого века — что ни делай, а экономика не растет.

Тогда, на фоне 10-летней депрессии появилась кейнсианская теория стимулирования спроса, который потянет за собой экономику. И в послевоенный период она активно и очень эффективно использовалась для стимулирования роста. Используется и до сих пор — если посмотреть, какие накоплены госдолги у развитых стран и сколь мощные применяются системы монетарной накачки.

Но наши власти не верят в эту теорию. Они считают, что она опасна — возможностью разгона инфляции. А этот риск со времен 90-х годов они ставят на первое место. Для них увеличение инфляции (даже небольшое) — это гораздо хуже, чем отсутствие роста.

Но без мощного стимулирования внутреннего спроса российская экономика расти не будет. Она чуть-чуть, вяло оттолкнется «от дна» и надолго останется в состоянии стагнации (нероста). Лифт так и останется внизу.

До тех пор, пока восстановившийся внешний спрос (в частности, поднявшиеся цены на нефть) не потянут экономику вверх. Но и тогда это будет во многом «холостой ход» — приток валюты будет завышать курс рубля, что будет сдерживать внутреннее производство. Мы от одной болезни («китайской») не выздоровеем, а сразу перейдем к другой («голландской»).

Никакого автоматического восстановления не будет. Это будет не «долгий путь в гору», а бесконечный путь по равнине «к горе, которая все время где-то вдали».

Наши экономические власти — правительство, Центробанк, Дума, президент — не сделают ничего, чтобы реально стимулировать экономику к росту путем массированного расширения конечного спроса (роста доходов людей и бизнеса). Рискованно, а для них главное — стабильность. Пусть и в болоте…

И наши власти никогда не поймут и не признают, что именно их дремучие представления об экономике, отягощенные социалистическими пережитками и тотальным воровством, это и есть главное препятствие к росту в России.