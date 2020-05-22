В Солигорске умер врач 1 22.05.2020, 15:26

3,386

У него были симптомы коронавируса.

В Солигорске умер врач центральной районной больницы Владимир Иванович Писарик. Коллеги называют его человеком с большой буквы и руководителем от Бога. От чего именно умер медик, не поясняют, ссылаясь на врачебную тайну. По информации tut.by, тест на коронавирус у него был отрицательный, хотя симптомы заболевания были.

— Он никогда не оставлял без внимания наши просьбы, он старался помогать и чужим, и своим. Мы запомнили его очень отзывчивым, душевным человеком. В работе он был специалист с большой буквы: грамотный, толковый, исполнительный и всезнающий. Это была ходячая энциклопедия, на любой вопрос — правильный ответ, — говорит заведующая кабинетом учета и статистики Солигорской ЦРБ Алина Петкевич.

По ее словам, Владимир Иванович, долгое время работал заместителем главного врача по работе с населением, потом вышел на пенсию и в течение двух последних лет работал заведующим организационно-методическим кабинетом. Ему было 63 года. Во вторник, 19 мая, его похоронили.

— Это был человек с большой буквы, руководитель от Бога. Мы все плачем, — говорит собеседница.

Был ли у медика коронавирус, в больнице не говорят, ссылаясь на врачебную тайну. Медик лежал в реанимации.