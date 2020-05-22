Эксперимент: как президент сделал свою страну очагом COVID-19 Александр Гостев, «Радио Свобода»

22.05.2020, 15:38

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Фото: AFP

Бывший офицер-десантник времен диктатуры не верил в опасность нового коронавируса.

Бразилия вдруг стала третьей страной в мире, после США и России, по числу заразившихся новым коронавирусом. Здесь к 22 мая зафиксировано больше 310 тысяч случаев инфицирования, умерли уже более 20 тысяч человек. При этом, по оценкам иностранных экспертов, настоящие масштабы эпидемии в Бразилии могут быть выше официальных в 15 раз. Сегодня бразильцы и весь мир вспоминают, как бразильский президент Жаир Болсонару, бывший офицер-десантник времен диктатуры, до последнего не верил в опасность нового коронавируса и постоянно высмеивал карантинные меры, принятые правительствами других стран.

Дональд Трамп, которого Жаир Болсонару всегда называл своим кумиром, 20 мая заявил, что намерен ввести запрет на въезд в Соединенные Штаты для всех прибывающих из Бразилии: "Я не хочу, чтобы сюда приезжали заболевшие люди и заражали наших граждан".

В течение последних месяцев Жаир Болсонару во всех выступлениях преуменьшал опасность нового коронавируса, называя его "маленьким гриппом" (gripezinha). Недавнее обострение ситуации он прокомментировал так: "Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал?" Бразильский президент при этом продолжает собирать митинги своих сторонников, таких же "ковид-диссидентов", и публично настаивает на скорейшем ослаблении действующих карантинных мер. Болсонару по-прежнему убежден в том, что экономический ущерб от них гораздо страшнее, чем сама болезнь. "Сильнейшие выживут, а слабейшие, кому суждено умереть, пусть умрут", – недавно сказал он. И сильно закашлялся.

Губернаторы штатов Бразилии, которая является федеративной республикой, обладают немалой властью и могут сами принимать решения, связанные с карантинными ограничениями. Большинство их постоянно критикует Жаира Болсонару – однако повсеместно жесткий карантин в стране не вводился. Вместо этого губернаторы, опасаясь давления из столицы и со стороны сторонников президента на местах, ввели карантин только в отдельных городах или вообще переложили ответственность за эти решения на мэров городов и районные администрации.

Жаир Болсонару, кроме того, внезапно стал горячим сторонником массового применения противомалярийных лекарственных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина, имеющих серьезные побочные эффекты, для лечения заболевших COVID-19, несмотря на предупреждения экспертов и медиков. "Мы на войне. Хуже поражения был бы позор отказа от борьбы, даже безнадежной", – написал Болсонару в твиттере, комментируя свое решение по поводу лекарств. Он добавил, что его матери – 93 года, и он всегда держит под рукой коробочку с хлорохином, если он вдруг ей понадобится.

Bolsonaro says Brazil to issue new chloroquine protocol on Wednesday https://t.co/RO2XcVqlZg pic.twitter.com/PChvQR3E1X — Reuters (@Reuters) May 20, 2020

По его указанию действующий генерал бразильской армии Эдуарду Пажуелью, назначенный временным министром здравоохранения, утвердил несколько раз переписанный протокол общенационального применения этого препарата, после того как два предыдущих министра, врачи по образованию, отказались это сделать и вынуждены были подать в отставку из-за давления со стороны президента.

Стадион Пакаэмбу в Сан-Паулу, переоборудованный под полевой госпиталь для больных COVID-19. Май 2020 года

По последним данным, сегодня сильнее всего эпидемия поразила штат Сан-Паулу, где только по официальным данным выявлено почти 74 тысячи заболевших. За ним следуют штаты Сеара и Рио-де-Жанейро, где инфицированы примерно по 32 тысячи человек. Кроме того, новый коронавирус особенно сильно ударил по коренным индейским народам отдаленных областей Бразилии, живущим в основном в Амазонии. Подсчеты и тестирования здесь (как, впрочем, и везде в стране) проводить сложно, однако известно, что в городе Манаус, столице амазонского региона, число смертей выросло в три раза. Особое беспокойство вызывает быстрое распространения коронавируса в районе пограничного стыка Трес-Фронтейрас, в верхнем течении Амазонки, где сходятся границы Бразилии, Колумбии и Перу.

Об эпидемии в Бразилии и поведении ее президента в интервью Радио Свобода рассуждает знаток Латинской Америки, политолог и социолог Татьяна Ворожейкина:

– Как объяснить твердолобое упрямство и бахвальство Жаира Болсонару, которого уже можно записать в мировые лидеры нынешних "ковид-диссидентов", отрицающих опасность? В Европе такой один только Александр Лукашенко. Пускай бы ему было наплевать на большую часть собственного народа, но ведь он и сам почти маску не носит, смеется над этим, с поклонниками целуется. Он боится, что это противоречит выстроенному им самим политическому бренду "лидера-мачо"? "Если будет казаться, что я веду себя осторожно, я потеряю свою маскулинность, все увидят, что я слабый»?

– Несомненно, это его личный "маскулинный" комплекс. Он, собственно, на этой мачистской повестке и выиграл президентские выборы – на ненависти к женщинам, к секс-меньшинствам и так далее. Болсонару продолжает политику отрицания беды, и она совершенно чудовищна для его страны. Губернаторы штатов, мэры крупнейших городов вводят правила изоляции, карантина, а президент ерничает: "Нет, это простой "гриппчик". И более того, угрожает своим противникам в Конгрессе и в Верховном суде военным переворотом! Эта ситуация порождает для большинства населения совершенно дикую ситуацию: власти штатов, которые непосредственно сталкиваются с эпидемией, говорят одно, а Болсонару – прямо противоположное.

Но почему еще он это делает? Я думаю, и по абсолютно расчетливым политическим соображениям. Потому что Бразилия – это страна, в которой, по крайней мере, половину населения невозможно оставить сидеть в карантине. Люди умрут с голоду! И Болсонару к этому не без успеха апеллирует. Он и его сторонники кричат, что падение экономики, снижения уровня трудовой занятости убьют гораздо больше людей, чем коронавирус, и на этой основе требуют отмены карантинных запретов, введенных губернаторами. Трудно поверить, но в Бразилии за месяц ушли в отставку два министра здравоохранения, члены правительства. На них оказывалось колоссальное давление, чтобы они ослабляли карантин – в то время, как статистика заболеваемости и смертей в Бразилии чудовищна, и это не считая тех, кого посчитать невозможно.

Завод по изготовлению гробов в Сан-Паулу работает 24 часа в сутки уже несколько дней. 19 мая 2020 года

Но это действительно верно – что половина населения Бразилии, так же как и в Мексике, не может ежедневно не выходить на улицу, потому что они живут за счет того, что каждый день заработают. И естественно, чем больше будет длиться карантин, тем больше сторонников будет завоевывать Болсонару. И он, конечно, это понимает. И на следующих выборах он получит голоса не только части среднего класса, который поддержал его в 2018 году, но и части бедных, как их "защитник". "Губернатор штата Сан-Паулу и мэр агломерации Сан-Паулу защищают якобы белых, обеспеченный средний класс, который может себе позволить посидеть дома, а вот Болсонару, он вроде как за бедных". Хотя, если посмотреть на публику, которая его окружает на его митингах, там не найдешь вообще черных лиц. Нынешнего президента страны поддерживают в основном белые. А в Бразилии расовые и социальные различия довольно четко совпадают: чем беднее население, тем оно темнее по цвету кожи.

Так что это смесь всего – и того, что Болсонару пришел к власти именно как "мачо, который никогда не уступает", и политического расчета. Его сторонники уверены, что "весь этот "ковид" устроен для того, чтобы обрушить экономику страны, и потом, так же, как и не так давно против Дилмы Русеф, и против Жаира Болсонару начать процедуру импичмента. А мы его не дадим в обиду, потому что он собирается нашу полностью коррумпированную политическую систему перестроить, изгнать из нее левых, либералов, черных и так далее". Поэтому это не одно лишь свойство характера, это и политика, и достаточно расчетливая, на мой взгляд.

Сторонники Жаира Болсонару в Манаусе протестуют против карантина и самоизоляции. Апрель 2020 года

– Бразилия – государство с гигантской территорией и населением, по последним неофициальным данным, почти в 215 миллионов человек. Можно ли вообще верить официальной статистике по COVID-19 оттуда? С учетом существования миллионных знаменитых нищих фавел в мегаполисах или наличия сотен отдаленных национальных общин, где никто никакие подсчеты, конечно, проводить не может и вообще часто доступа ни к какой медицине не имеет?

– В таких странах, как Бразилия, вообще в большинстве латиноамериканских стран, любые подсчеты относительны. Да, там есть и эти городские трущобы-фавелы, и внутренние районы многих штатов северо-востока, и индейские общины Амазонии, куда, скажем так, никогда не ступала нога врача. Нынешняя бразильская статистика, с одной стороны, ужасающая, с другой стороны, наверняка еще и неполная. Но не возникает ощущения, что власти сознательно на сей счет врут, поскольку жертв очень много. Я не думаю, что в Бразилии сегодня можно обвинять кого-то в сокрытии информации об эпидемии. Другое дело, конечно, то, что о многих смертях просто никому не известно, и что люди умирают вообще без медицинской помощи. По свидетельству префекта (мэра) Сан-Паулу Бруно Коваса, койки в палатах интенсивной терапии в этом самом развитом городе страны заняты на 90 процентов. Это там, где лучшая медицина в Бразилии! Конечно, это все – главная "заслуга" нынешнего политического руководства.

Врачи Рио-де-Жанейро на церемонии прощания со своими коллегами, заразившимися на работе и умершими от COVID-19. 18 мая 2020 года

– Насколько смертельную опасность представляет COVID-19 для существования коренного индейского населения страны, в первую очередь в Амазонии? История помнит ужас, который постиг индейские народы Латинской Америки после ее "открытия" европейцами, привезшими с собой, например, оспу, тиф и корь.

– Тут следует отметить два важных фактора. Во-первых, это уничтожение их среды обитания, которое с приходом к власти Болсонару в 2018 году резко усилилось и ускорилось. И во-вторых, конечно, замкнутость жизни в этих общинах, их удаленность от городской цивилизации и современного медицинского обслуживания. Отдельной "ковид-статистики" по индейскому населению, насколько я знаю, нет. Более того, сперва Министерство здравоохранения Бразилии попросило все службы, подсчитывающие в разных штатах заболеваемость коронавирусом, указывать цвет кожи и расу инфицированных, госпитализированных и умерших. Но администрация президента это указание отменила! Бесспорно, бразильский штат Амазонас – сегодня один из самых пораженных эпидемией, и конечно, есть острые вспышки COVID-19 в индейских общинах. И да, все вспоминают, что эти народы в Латинской Америке уже прошли через вспышки завезенных из Старого Света инфекций, после прихода испанцев и португальцев. Некоторые из этих болезней навсегда сократили численность отдельных индейских народов в разы.

Еще один важный момент, о котором очень много говорят: уничтожение амазонских лесов ради производства экспортных сельскохозяйственных продуктов иллюстрирует цивилизационный тупик, в котором столкнулись, по выражению одного ученого, "цивилизация ковбоев", которая считает все ресурсы неистощимыми, и "цивилизация астронавтов", понимающих, что в их "космическом корабле" ресурсы конечны. Подход индейских народов к своей среде обитания как к конечному ресурсу, который необходимо защитить, сталкивается с традиционалистским подходом к природе рубежа XIX–XX веков. Это очень многогранная проблема. Отвечая прямо на вопрос, я скажу: конечно, коренные народы всей Латинской Америки сейчас в огромной опасности. В особенности в сочетании с продолжающимся уничтожением их природной среды обитания.

– Бразилия очень не бедное государство, как и Россия, если говорить о бюджете. Отчего такие ужасы происходят сейчас там везде – сумятица, нехватка врачей, оборудования, масок и прочего, даже мест на кладбищах и в похоронных конторах? Все-таки внезапный удар коронавируса – это лишь провал властей или, что называется, "национальный характер" тоже сыграл свою роль?

– Во-первых, повторю, причиной является этот дикий когнитивный диссонанс, который испытывает обычный, не очень образованный гражданин Бразилии, когда власти штата говорят ему одно, а президент страны прямо противоположное. По счастью, Бразилия все-таки действительно федеративная республика, и то, что эпидемия не охватила еще большее количество людей, следует признать заслугой властей штатов и городов. Вторая причина – социальная. Это дикое неравенство. Те, кто живет в нищих поселках и районах, как правило, не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Соответственно, в бедных кварталах больших городов, в бедных штатах северо-востока и северо-запада все носит такой трагический и хаотический характер.

Похороны вождя одного из индейских племен Амазонии, умершего от COVID-19. 14 мая 2020 года

Полагаю, что, конечно, главная вина лежит на власти. Я вообще не склонна в чем-то винить национальный характер, это вообще трудно поддающаяся определению вещь. Но, конечно, в Бразилии, так же как в Испании или Италии, люди при знакомстве тебя целуют, обнимают, празднуют всегда всё огромными компаниями, это национальная привычка, сегодня – опасная. И те, кто когда-нибудь в жизни видел фавелы Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро, с их дикой скученностью, разумеется, представляет, какое там может быть "социальное дистанцирование", какой там "карантин". По признанию, опять-таки, мэра Сан-Пауло, все большее и большее количество зараженных выявляется именно на периферии города. Эта гигантская агломерация, там живет больше 20 миллионов человек, и именно на "черных", бедных окраинах все больше и больше очагов инфекции. Если центр этого огромного города еще как-то находится под контролем, потому что там очень хорошая, действительно, система здравоохранения, то чем дальше от него, тем ситуация хуже.

Александр Гостев, «Радио Свобода»