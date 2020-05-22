От коронавируса умер 50-летний работник Минского автомобильного завода 22.05.2020, 16:15

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Без отца остались двое детей-подростков.

Читатели телеграм-канала "Баста!" сообщают о смерти от коронавируса 50-летнего работника Минского автомобильного завода. Болела также его жена, но она выздоровела.

"Близкая подруга работает на Минском автомобильном заводе, - пишет читатель. - Вчера общались, рассказала, что умер металлург Александр С., ему было около 50 лет. Здоровый, крепкий мужик. Жена также болела, справилась с вирусом, а он нет.

Осталось без папы двое детей, 10 лет и 13 лет.

После того, как они заболели, к ним на работу приезжали, брали тесты у контактов первого уровня".

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