«Ответ пришел на 13-й день! Я была в шоке!» 22.05.2020, 15:49

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Фото: DPA

Жительница Барановичей рассказала, как в ее семью пришел COVID-19.

С конца апреля до 12 мая 60-летняя жительница Барановичей Светлана ждала результата теста на COVID-19 у своей пожилой матери. То есть все это время члены семьи заболевшей могли без всяких ограничений выходить из дома и заражать других. С чего все начиналось и почему так получилось? – Светлана рассказала intex-press.by историю своей борьбы за здоровье.

Первой заболела мама

9 апреля мою 79-летнюю маму забрали в больницу с подозрением на инсульт. Обследование и лечение она проходила в неврологическом отделении для инсультных больных горбольницы.

Инсульт не подтвердился, мама шла на поправку. Но 19 апреля она рассказала, что у нее поднялась температура. У меня сразу мелькнула мысль о коронавирусе, мне уже тогда как-то не по себе стало.

Но 22 апреля мама позвонила и сказала, что ее выписывают. Я сразу спросила про температуру, а она ответила, что все вроде нормально. Я вызвала такси, привезла маму домой и сразу дала ей градусник. Результат – 37,7.

С каждым днем маме становилось все хуже. Я и врача на дом вызывала, и «скорую». Они приезжали, слушали ее, говорили, что «ничего нет, в легких ничего не слышно», назначали лечение, но оно не помогало. Температура поднималась очень высокая, появилась рвота, мама вообще перестала есть. 29 апреля я снова вызвала скорую, и маму положили в горбольницу №2. 30 апреля у нее взяли мазок на коронавирус.

Стало хуже остальным

Нам с мужем стало хуже на следующий день после того, как маму госпитализировали. 30 апреля я ей отвезла передачу в больницу, еду домой и чувствую, что со мной что-то не то.

Приехала – у мужа тоже вид какой-то нездоровый. Он весь красный, сонный, хотя раньше днем спать никогда не ложился. Измерила температуру. У мужа – 37,5, у меня – 37,3. А вечером она стала еще выше. Потом у Ивана (супруг Светланы. – Ред.) появилась диарея, небольшой кашель, часто возникали приступы страха, а температура поднималась выше 38.

2 мая ухудшилось состояние и моего 87-летнего отца.

«Если нет пневмонии – в больницу не кладут»

Ивану, если можно так сказать, еще повезло – он перенес все это за три дня. А я мучилась около двух недель. Очень болели глаза и между лопатками, была ужасная сухость во рту, температура поднималась до 39 градусов. Я вызывала врача на дом, но назначенные лекарства (средства от кашля, антибиотики, парацетамол и т.п.) не помогали. 6 мая, когда стало совсем плохо, дети позвонили и заставили вызвать скорую помощь.

В больнице у меня взяли анализы, сделали снимок. Через пару часов, уже ночью, в приемный покой пришла врач. Сначала она стала осматривать другую женщину – по внешнему виду ей было еще хуже, чем мне. Слышу, больная рассказывает врачу, что у нее температура держится десять дней, диарея, что не может ни есть, ни пить. Но ее отпускают домой, поясняя, что если нет пневмонии, то в больницу не кладут. Меня тоже отправили: сказали, чтобы острый бронхит лечила дома.

«Настояла, чтобы отцу сделали снимок»

11 мая я вызвала врача отцу – видела, что ему лучше не становится. Врач пришла после 10 часов вечера – очень уставшая, замученная. Послушала – хрипов нет. Но я настояла на том, чтобы отцу сделали снимок. Врач сказала прийти к ней за направлением на следующий день. Мы так и сделали. Результат – у отца двусторонняя пневмония, его положили в «онкологию».

«Ответ пришел на 13-й день»

Уставшая, больная, я приезжаю домой, а мне звонят и говорят, что коронавирус у мамы подтвердился. Ответ пришел на 13-й день! Я была в шоке!

На следующий день с утра позвонили и сказали, что у нас с мужем приедут брать мазок на коронавирус. Через какое-то время позвонили в дверь. Я решила, что тест делать. А нет. Нас с милицией пришли проверять как контактов первого уровня. То есть, когда мы болели, никому не нужны были. А какой смысл нас контролировать тогда, когда с момента последнего общения с заразившейся мамой прошло уже две недели? Все это время мы могли ходить и заражать других!

«Должны сидеть дома под надзором»

В тот день, 13 мая, мазки у нас с мужем взяли. Но, судя по всему, их результаты придут еще не скоро. Вероятнее всего, мы уже переболели, но сейчас должны сидеть дома под надзором. И не дай бог нам куда-нибудь выйти. Это хорошо, что мы уже пенсионеры, не надо о больничных думать.

15 мая в больнице повторный тест взяли у мамы, примерно в это же время мазок взяли и у отца. Может, к июню результаты будут. Но маму выписали из больницы 21 мая, а отца выписывают 22 мая. Несмотря на то, что результатов тестов нет.

«Обидно, что нам многое не говорят»

Как коронавирус пришел в нашу семью? Вероятнее всего, его нам «привезла» мама из больницы. Вот так живешь и не знаешь, откуда «прилетит». А вот недавно позвонили газовщики и сказали, что придут осматривать газовое оборудование. Я им говорю, что у нас коронавирус, но реакции никакой – сказали, это ничего не меняет.

Очень плохо, что тесты делают так долго и то, что мазки берут далеко не у всех, у кого, на мой взгляд, их брать должны.

Еще обидно, что нам многое не говорят. Мы не знаем, сколько человек болеет коронавирусом в Барановичах, сколько уже умерло. Да и статистика по стране более чем сомнительная. Мы же не маленькие дети, понимаем, что нас всю жизнь обманывали и сейчас продолжают это делать. А из-за этого у людей притупляется чувство ответственности, они не думают о безопасности. А надо беречься. И сейчас это надо делать так, как никогда раньше.