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Принцесса Бельгии поступила в элитную военную академию

  • 22.05.2020, 15:56
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Принцесса Бельгии поступила в элитную военную академию

Юная принцесса попала в число лучших абитуриентов престижного вуза.

Бельгийская принцесса Елизавета, старшая дочь и наследница короля Бельгии Филиппа, поступила в одно из лучших учебных заведений страны - Royal Military Academy. Ее отец в свое время также учился в этой военной академии, пишет korrespondent.net.

Отмечается, что попасть в элитный ВУЗ совсем непросто. Ежегодно туда тщательно отбирают всего 150 человек.

18-летняя принцесса успешно обошла кандидатов-мужчин и сдала на отлично экзамены по французскому и голландскому языкам, математике. Также Елизавета показала хорошую физическую подготовку и благополучно прошла тестирование у психологов.

До поступления в военную академию девушка училась в Atlantic College в Уэлльсе.

Елизавета играет в теннис, занимается подводным плаванием и альпинизмом, играет на пианино, занимается благотворительностью.


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