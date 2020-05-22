Видеофакт: в Польше вертолет заправился на АЗС

Видеофакт: в Польше вертолет заправился на АЗС1
- 22.05.2020, 16:21
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Забавный случай произошел 18 мая.
Вертолет приземлился для заправки на АЗС в Гарволине недалеко от Варшавы. Об этом сообщает издание Кontakt24, пишет korrespondent.net.
"Возможно, у пилота закончилось топливо. Он приземлился на станции в Гарволине, после заправки благополучно взлетел. Эта необычная ситуация прошла без каких-либо повреждений и была безопасна для нас и наших клиентов", - сказал сотрудник АЗС.
На кадрах ролика видно, что это был легкий вертолет. Инцидент произошел 18 мая.
Сообщается, что такая посадка разрешена в крайнем случае. Пилот должен убедиться, что посадка будет безопасной, рядом нет линий высокого напряжения и что пропеллер не зацепится за элементы здания.