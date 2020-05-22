Как коронавирус распространяется по коммерческим организациям Минска 2 22.05.2020, 16:46

3,604

Инфекция распространяется в ЗАО «Белбизнеслизинг».

Telegram-канал "Баста!" публикует рассказ работника ЗАО "Белбизнеслизинг".

"Очаг коронавируса был обнаружен на 3-м этаже здания по адресу улица Коржа, 11А в Минске, в бухгалтерии ЗАО "Белбизнеслизинг", - пишет читатель. - Бухгалтер с подтвержденным тестом попала в больницу скорой помощи.

Контактами 1-го уровня назвали лишь троих, которые работали с ней в одном кабинете. Их отправили на изоляцию и сделали тесты еще 12 мая. Остальные сотрудники, а всего их в фирме около двадцати, на изоляцию помещены не были и тесты им не проводились. Дезинфекции тоже никакой проведено не было.

В понедельник 18 мая с высокой температурой и язвами в горле слегла сотрудница из другого отдела этой организации, которая работала на 2 этаже. Что с ней - неизвестно, тест не производился.

20 мая стало известно, что у еще одной сотрудницы из бухгалтерии, у которой брали тест 12 мая, пришел положительный результат на Covid-19.

Все отделы работают взаимосвязано, целый день проводятся перемещения из отдела в отдел. Общий санузел и кухня. Плюс еще в этом здании работают сотрудники банка и ходят клиенты, в том числе и физические лица на первый и второй этажи.

Данная ситуация просто вопиющая, тесты проводились только трем сотрудникам, на изоляцию отправили тоже только трех сотрудников, дезинфекцию не производили. А очаг все растет, сотрудники могут являться переносчиками и распространять вирус".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.