Байден попросил Клобушар пройти проверку для кандидатов в вице-президенты США 22.05.2020, 16:42

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Она коснется налоговых деклараций, публичных выступлений, финансовых и других аспектов, которые могут повлиять на участие в выборах.

Бывший вице-президент США Джо Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих президентских выборах, попросил сенатора от Миннесоты Эми Клобушар пройти проверку для выдвижения кандидатом в вице-президенты. Об этом 21 мая сообщает CBS News, передает rtvi.com.

Проверка будущего кандидата на пост американского вице-президента касается налоговых деклараций, публичных выступлений, финансовых и других аспектов, которые могут повлиять на участие в выборах. В частности, проверяется наличие каких-либо компрометирующих сведений. По данным телеканала, эту работу будет выполнять специально отобранная группа доверенных лиц Байдена.

CBS News отмечает, что команда Байдена рассматривает также несколько потенциальных кандидатур на пост вице-президента. Среди них, например, сенатор от штата Нью-Гэмпшир Мэгги Хассен. По информации телеканала, она также согласилась пройти проверку. Предложение поступало и другому сенатору из Нью-Гэмпшира Жанне Шахин, однако она его отклонила. По данным NBC, проверку также согласилась пройти член Палаты представителей Вэл Демингс.

До этого Байден заявлял, что хотел бы видеть на посту вице-президента США женщину. Американские СМИ назвали несколько кандидатур, которы могли бы войти в команду Байдена. Это сенаторы Элизабет Уоррен, Камала Харрис и Эми Клобушар, бывший советник по нацбезопасности Сьюзен Райс, сенатор от штата Невада Кэтрин Кортес-Масто, мэр Атланты Кэйша Ланс Боттомс и член Палаты представителей штата Флорида Вал Демингс.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Джо Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, назначен на середину августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.