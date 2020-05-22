Эстонские школьники оказались самыми грамотными в мире по финансам 22.05.2020, 17:30

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В лидерах еще одна европейская страна.

Эстонские 15-летние школьники показали лучшие результаты в мире по итогам тестирования финансовой грамотности, проведенного в рамках международного исследования PISA. Юные эстонцы набрали в среднем 547 баллов; результат оказавшихся вторыми финнов составил 537 баллов; канадцы оказались на третьем месте с 532 баллами в среднем. Средний результат в мире составил 505 баллов, пишет «Европульс».

Участники тестирования должны были ответить на вопросы о повседневном обращении с деньгами и финансовых рисках: о кредитах, сбережениях, выборе, на что потратить деньги, и так далее.

Эксперты исследования отметили, что в Эстонии практически нет разрыва в финансовых знаниях между мальчиками и девочками, горожанами и сельскими жителями, а также между подростками из семей с разным доходом и социальным положением.

В 2018 году тестирование финансовой грамотности впервые вошло в исследование знаний школьников PISA, которое традиционно оценивает их навыки в чтении, математике и естественных науках по единой методологии. Тест по финансовой грамотности был необязательным, поэтому не все страны провели его у себя.