Астрономы обнаружили уникальный астероид с хвостом 1 22.05.2020, 18:06

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У троянского астероида Юпитера вдруг появился хвост как у кометы.

Астрономы с помощью телескопа ATLAS обнаружили первый известный троянский астероид Юпитера с хвостом, как у кометы. Впервые небесное тело заметили еще в июне прошлого года, сообщает zn.ua.

Телескоп ATLAS предназначен для поиска астероидов, которые могут представлять опасность для Земли. Проводя наблюдения за большей частью неба раз в две ночи, иногда он находит объекты, которые опасности не несут, но являются интересными для науки.

У троянского астероида Юпитера заметили кометный хвост © фото: Phys.org

В начале июня 2019 года ATLAS заметил странный астероид возле Юпитера. В Центре малых планет ему присвоили обозначение 2019 LD2. Анализ изображений, полученных ATLAS, показал, что у астероида наблюдаются признаки кометы, в том числе, хвост.

В июле 2019 года телескоп снова сделал снимки 2019 LD2, теперь он действительно выглядел как комета, с мощным хвостом из пыли и газа. Астероид проходил мимо Солнца, поэтому в конце 2019 – начале 2020 года он был недоступен для наблюдений. Когда же астрономы снова могли наблюдать за 2019 LD2 в апреле 2020, оказалось, что хвост у него все еще есть. То есть, он сохраняет кометную активность уже почти год.

Несмотря на то, что ATLAS обнаружил уже около 40 комет, орбита 2019 LD2 делает его действительно уникальным. Он принадлежит к троянским астероидам Юпитера и ни один из них пока не показывал кометной активности.

Троянские астероиды Юпитера вращаются вокруг Солнца в двух гигантских роях. Один из них располагается перед планетой, а второй – за ней. Астероиды были захвачены мощной гравитацией планеты несколько миллиардов лет назад. Считается, что за это время любой лед, который находился на их поверхности, должен был испариться, поэтому у них не могут появляться хвосты из вещества.

Почему у 2019 LD2 вдруг появился хвост, ученые пока не знают. Возможно, Юпитер захватил его только недавно. Или же он столкнулся с другим астероидом, который вытолкнул залежи льда, хранившиеся под его поверхностью. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужны дальнейшие наблюдения.