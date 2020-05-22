Как пенсионерку с симптомами COVID-19 сначала не хотели госпитализировать, а потом три недели лечили от «пневмонии» 22.05.2020, 18:10

1,625

Фото из открытых источников

Пожилую жительницу Марьиной Горки выписали из больницы, не дождавшись выздоровления.

Пожилую жительницу Марьиной Горки с симптомами Covid-19 сначала не хотели госпитализировать, а потом три недели лечили от "двусторонней пневмонии" и выписали из больницы, не дождавшись выздоровления. Сейчас она обязана находиться на самоизоляции в доме со сломанным газовым котлом, сообщает телеграм-канал «Баста».

"Эта история началась 30 марта, - пишет ее внучка. - У бабушки поднялась температура, неделю она сражалась с температурой 38. Кашель удушливый, я приезжала, в дом не входила, привозила продукты и лекарства.

Скорую вызывали два раза. Первый раз приехали, сказали, что аллергия, сделали укол супрастина и уехали, потом вызвали врача. Он сказал, что в легких чисто, посоветовал принимать антибиотик (типа "Сумамед" белорусского производства) и что-то вроде бронхолитина.

На следующий день бабушке стало хуже, затруднение с дыханием. Я позвонила в скорую, они посоветовали вызвать снова врача.

Наконец, бабушку положили в Марьиногорскую больницу. Там ее лечили 21 день, тест был отрицательный, просто двухсторонняя пневмония, которая с ней до сих пор.

Выписали, сказали быть на самоизоляции, никуда выходить, ни с кем не общаться. Она плохо ходит даже по дому, милиция звонит и приезжает в день по два раза, стучат в окна, звонят на домашний, просят подойти к окну.

Все бы ничего, да только котёл газовый вышел из строя и теперь больной человек ещё и замерзает. Попробовали пригласить мастера - все отказываются, боятся заразиться.

Сотрудник санстанции тоже регулярно звонила, но после того, как ей задали вопрос, что делать с ремонтом котла, спросили, как пригласить мастера, она перестала звонить".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.