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Глава правительства Польши: Мы спасли миллионы рабочих мест

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  • 22.05.2020, 18:14
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Глава правительства Польши: Мы спасли миллионы рабочих мест
Матеуш Моравецкий

По словам Матеуша Моравецкого, лето покажет, что благодаря «Финансовому щиту» Польше удалось удержать рынки.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий посетил в Гливице, в Силезском воеводстве, предприятие Elsit по производству элементов для электрических инсталляций, передает «Польское радио».

На встрече с работниками фирмы премьер-министр сказал, что с самого начала эпидемии коронавируса правительство сосредоточилось на защите здоровья и жизни поляков, а также на спасении экономики. Матеуш Моравецкий отметил, что его кабинет создавал программы помощи, чтобы защитить фирмы от банкротства, а работников от увольнений в период пандемии коронавируса.

«Об этом мы думали, прежде всего, в контексте «Финансового щита», чтобы не допустить уничтожения капитала человеческих рук, капитала знаний. Сегодня мы находимся на повороте, в переломном моменте. Июнь и июль покажут, что фирмы смогли этот капитал знаний сберечь, что рынки удалось удержать. Благодаря пособиям в рамках «Финансового щита» мы спасли миллионы рабочих мест», - сказал премьер-министр Польши.

Матеуш Моравецкий также напомнил, что правительство проводит мероприятия, которые призваны сберечь польские фирмы от их перехода в руки иностранного капитала.


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