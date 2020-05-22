Как Минздрав и Лукашенко обманули медиков 22.05.2020, 19:16

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Врач одной из минских больниц о том, почему медиков заставляют ставить диагноз «пневмония» вместо коронавируса.

Как Минздрав и Лукашенко обманули медиков с "доплатами за Covid-19" и почему медиков заставляют ставить диагноз "пневмония". Пишет телеграм-каналу "Баста" врач одной из минских больниц:

"Лукашенко наобещал медикам надбавок за лечение больных Covid-19, Караник эти обещания подтвердил, - говорит он. - Нашелся даже кто-то, кто им поверил.

Оказалось, что врачи и прочие медработники должны доказывать, что они контактировали с больными коронавирусом, высчитывая чуть ли не поминутно время этого контактирования.

При этом нужно, чтобы диагноз стоял чётко Covid-19, поэтому хитроумные мошенники из окружения Лукашенко запретили врачам его ставить. У нас же страна «благополучная», а люди тысячами должны умирать не от коронавируса, а от пневмоний. Вы ставьте диагноз "пневмония", а платить мы вам будем только за Covid-19.

Хотите больше - докажите, вот вам тесты, делайте. Только работают они в 15-20% случаев, поэтому свои реальные риски делите на пять минимум, сразу. В райцентрах тестов не просто не хватает, не хватает катастрофически, люди ждут результатов намного дольше, чем заявленные 5-7 дней, медики ждут вместе с ними, все это время где-то в глубинах их сознания еще теплится надежда на то, что Лукашенко их не обманет.

Не надейтесь, обманет, найдет выход сделать так, чтобы вы и дальше клали свои головы на плаху ради его благополучия.

Пациентам тоже надеяться не стоит, особенно пожилым. Ведь они не нужны Лукашенко и его окружению. Поэтому и не кладут людей в больницы, поэтому и не готовились власти к масштабной эпидемии, хотя знали, что будет именно так".

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