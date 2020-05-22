Катар готовит новый удар по «Газпрому» 5 22.05.2020, 19:22

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Крупнейший в мире производитель СПГ в 1,5 раза увеличит поставки.

Мировой рынок газа, где цены за два года рухнули в 5 раз, похоже, надолго увязнет в ценовых войнах, пишет finanz.ru.

Катар - крупнейший в мире производитель СПГ - не намерен сокращать поставки из-за пандемии коронавируса и планирует значительно увеличить мощности в ближайшие годы, сообщил в пятницу министр энергетики и главный исполнительный директор государственной Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби.

«Мы являемся самым эффективным производителем в мире с точки зрения затрат и поэтому можем преодолевать рыночные шоки», - сказал аль-Кааби в ходе вебинара американского-катарского Совета по бизнесу.

«Многие производители будут вынуждены сворачивать добычу из-за низких цен», но для Катара такой сценарий исключается, добавил он.

Qatar Petroleum планирует нарастить производство в 1,5 раза к 2025 году, до 110 млн тонн, и почти вдвое - к 2027-му (до 126 млн тонн). Для этого компания запускает месторождение North Field, где уже пробурено 80 разведочных скважин. Под новый газ заключены контракты на строительство 100 СПГ-танкеров. Вслед за Катаром новые мощности запускаются в США. С начала 2020 года экспортные разрешения получили сразу 4 американских проекта СПГ, омечают аналитики Промсвязьбанка. Это Rio Grande LNG, мощность 37 млрд кубометров в год, Corpus Christi Stage III - 16,4 млрд куб. м, Annova LNG - 10 млрд куб., Texas LNG Brownsville - 5,8 млрд куб. м.

России это сулит новые проблемы на газовом рынке Европе, где цены уже упали ниже точки рентабельности «Газпрома». В четверг на крупнейших газовых хабах - британской NBP, так и голландской TTF - спотовые котировки достигли 45 долларов за тысячу кубометров. На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенный к России газовый узел) газ стоит чуть дороже - 63 доллара за тысячу кубов.

Тем не менее, это слишком мало для «Газпрома», у которого нулевой уровень рентабельности находится на уровне 100 долларов за тысячу кубометров. «$13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспорт по России, минимум $20 - транспорт до целевых рынков Европы. Итого свыше $74. Плюс надо добавить таможенную пошлину в 30%», - объясняет руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Сжиженный газ постепенно выдавливает российский с европейского рынка. За январь-апрель поставки «Газпрома» в ЕС обвалились на 20%, при этом Германия сократила закупки на 46%, а Турция - в раз. Приток СПГ при этом вырос на 16%, до 39,5 млрд кубометров, отмечает в Центр энергетики Сколково.

«Ситуация на европейском рынке газа аналогична ситуации на рынке нефти. Только к несчастью для «Газпрома» и в отличие от рынка нефти газового ОПЕК не существует, - констатирует он. - Попытка создать газовый ОПЕК была предпринята Москвой в 2009 году, но оказалась безуспешной».

Новая порция предложения приведет к тому, что рынок газа останется разбалансированным и после окончания пандемии, предупреждает Промсвязьбанк. Среднегодовые цены на газ в Европе в этом году составят порядка 100-110 долларов за тысячу кубометров. На цены, как 2018 году, - 245 долларов в Европе и 386 долларов в Азии - рассчитывать пока не приходится, добавляют в банке.