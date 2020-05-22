Ученые рассказали, какие продукты снижают риск инфарктов и инсультов, помогая продлить жизнь 1 22.05.2020, 19:33

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Новые данные о том, как защитить свое сердце и сосуды.

СЕКРЕТ — В ОМЕГА-3 КИСЛОТАХ

Исследователи долгожительства давно заметили: многие из тех, кто перешагнул 90 — 100-летний рубеж, как минимум несколько раз в неделю едят орехи и/или семечки. Сейчас появляется все больше данных в пользу того, что это не просто совпадение, а вполне заметная закономерность, пишет kp.by.

Доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре рассказала журналистам: многолетние наблюдательные исследования ее команды подтвердили ощутимый вклад в долголетие такого простого и широко доступного продукта, как грецкие орехи. По словам доктора, «употребление трех порций грецких орехов в неделю снижает риск смерти от разных причин на 45%».

В первую очередь речь идет о снижении преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В большинстве развитых стран мира инфаркты и инсульты стоят на первом месте среди болезней, уносящих жизни.

Марта Гуаш Ферре пояснила, что секрет пользы грецких орехов кроется в высоком содержании Омега-3 жирных кислот (подобных тем, которые есть в рыбе). Они защищают наши сосуды, а значит, и сердце, улучшая липидный профиль, то есть обеспечивая оптимальный баланс холестерина. Кроме того, употребление грецких орехов может способствовать снижению воспалительных процессов в организме, добавляет эксперт.

ПРОТИВ ИНФАРКТОВ И ДИАБЕТА

Еще одно исследование о связи питания и долгожительства было опубликовано в авторитетном международном научном журнале Американской медицинской ассоциации (Journal of the American Medical Association, JAMA). Ученые определили, какие продукты и вещества наиболее заметно влияют на так называемые кардиометаболические заболевания. К ним относятся сердечно-сосудистые нарушения, а также диабет, который наряду с инфарктами и инсультами входит в группу главных болезней — причин смертности.

И что бы вы думали? На первом месте среди элементов питания, которых не хватает большинству населения Земли для здорового долголетия, оказались уже упомянутые Омега-3 жирные кислоты. Больше всего их в дикой морской рыбе. Однако по разным причинам регулярно употреблять ее могут далеко не все (цена, доступность). На втором же месте, а для многих по степени доступности это будет первое место, находятся… да, те самые грецкие орехи!

Cекрет пользы грецких орехов кроется в высоком содержании Омега-3 жирных кислот.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты по здоровому питанию советуют съедать по одной горсти в день или как минимум три раза в неделю. Если же вы решите «добывать» Омега-3 из рыбы, то рекомендуется каждые 2 — 3 дня готовить на обед или ужин по 200 г жирной рыбы, такой как скумбрия, палтус, форель, семга, сардины.

ДАЕШЬ DASH!

Кроме отдельных полезных продуктов есть научно обоснованные принципы питания, которые разработали международные эксперты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Такой подход называется DASH. Расшифровывается и переводится как «диетологический подход к лечению гипертонии» (Dietary аpproaches to stop hypertension). В нашей стране повышенное артериальное давление (выше 140/90 мм рт ст) встречается практически у каждого второго жителя старше 40 — 45 лет, говорят кардиологи. А последствия нелеченной гипертонии — ишемическая болезнь сердца, инфаркты и инсульты, убивающие больше всего людей.

DASH — это питание с высоким содержанием белка и клетчатки. Приветствуются цельнозерновые продукты, то есть из неочищенных и необжаренных круп (пшеницы, ржи, овса, кукурузы, риса, полбы, киноа, гречихи) либо из муки низкого помола, овощи, фрукты, нежирные молочные продукты (до 2,5% жирности, но не обезжиренные!), растительные масла, нежирное мясо, морская рыба (в том числе жирная), орехи (не забываем о грецких!).

Больше всего полезных кислот Омега-3 - в дикой морской рыбе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть и ограничения:

- не злоупотреблять солью: не более 5 г в сутки, включая соль во всех продуктах, а людям с давлением выше 140/90 мм рт ст — не более 3 г в сутки;

- общее количество животного жира (сливочное масло, сметана, жирное мясо) не должно превышать 22 г в сутки.

Скоро лето: на что налегать для оздоровления сосудов

- Среди российских сезонных овощей и фруктов можно выделить несколько наиболее ценных, которые способствуют улучшению состояния наших кровеносных сосудов, - рассказала «врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова.

- Черная смородина. Она содержит рекордное количество природных веществ-антиоксидантов.

«Такие антиоксиданты тонизируют внутреннюю стенку кровеносных сосудов - эндотелий, - поясняет Ольга Викторовна. - Благодаря этому уменьшается жесткость сосудов, которая является одной из главных причин проблем с давлением и ухудшения самочувствия». Кстати, антиоксиданты в отличие от витамина С не разрушаются при высокой температуре. Поэтому польза для сердца и сосудов сохраняется в том числе в черносмородиновом варенье.

- Крыжовник. Он почти равноценен черной смородине по содержанию антиоксидантов. И так же, как из смородины, из крыжовника можно смело готовить варенья, морсы, джемы и т. д., не опасаясь разрушения этих полезных веществ.

- Яблоки. Идеальный салат для профилактики гипертонии - со свеклой и яблоками, говорят кардиологи. Оба эти плода содержат большое количество веществ-биофлавоноидов, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. «В яблоках, кроме того, очень высокое содержание витамина С, или аскорбиновой кислоты. Она способствует расслаблению, расширению кровеносных сосудов, и за счет этого снижает риск образования тромбов», - радует Ольга Молчанова.

Не забывайте, что витамин С частично разрушается при термической обработке. Так что из свежих яблок или сока вы получите его больше, чем из варенья.

На десерт — ломтик шоколада

Исследования показывают, что благодаря какао-бобам шоколад помогает улучшить состояние внутренней оболочки сосудов (эндотелия). А это, в свою очередь, снижает риск развития атеросклероза или даже может помочь замедлить его прогрессирование, отмечают кардиологи. Причем, благотворный эффект был замечен как при употреблении черного шоколада, так и молочного.

Главное не переборщить, чтобы не перебрать сахара и/или лишних калорий. Врачи рекомендуют съедать не более 50 граммов черного шоколада в день. А если речь идет о молочном, то не более 20 граммов.