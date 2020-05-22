В Слонимской ЦРБ произошло массовое заражение медработников COVID-19 4 22.05.2020, 19:42

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фото с сайта: slncrb.by

Десятки сотрудников – на больничном.

В Слонимской центральной районной больнице – массовое заражение Covid-19 медицинских работников. Десятки сотрудников – на больничном, пишет телеграм-канал «Баста».

"В Слонимской ЦРБ в хирургическом, травматологическом отделениях и операционном блоке - массовое заражение медицинских работников коронавирусом, - пишет сотрудник больницы. - Медики заразились потому, что оказывали помощь больным без необходимых средств индивидуальной защиты. Работали лишь в масках, без очков, противочумных костюмов и респираторов.

Администрация ЦРБ собрала медработников и обвинила их в том, что заражение произошло по причине того, что медики устраивали массовые чаепития. На самом деле, такого не было никогда.

Сделать тесты болеющим вначале отказывались, но потом все-таки согласились. В итоге, большое количество медиков хирургического, травматологического отделений и оперблока находится на данный момент на больничном. Немало медиков госпитализировали с пневмонией.

Проведя свое эпидрасследование администрация отчиталась перед руководством, что заражение медицинских работников не связано с профессиональной деятельностью. Дело в том, что в случае профессионального заражения, медикам положены денежные выплаты. Никто никому платить не собирается. Заразившихся медицинских работников заставляют подписывать документы, в которых те указывают, что заразились не на работе. Угрожают непродлением контрактов или увольнением по причине несоблюдение санитарных норм и правил.

После того, как медики заразились Covid-19, администрация выдала оставшимся работникам одноразовые комбинезоны из спанбонда, которые необходимо стирать и носить до тех пор, пока они не развалятся. Респираторы так никто и не выдал".

Информацию о массовом заражении медиков телеграм-каналу подтвердил еще один источник в Слонимской ЦРБ.

"Несколько десятков, больше 20 человек – на больничном", - сказал он.

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