Шендерович: Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная 22.05.2020, 19:54

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Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Как лжет статистика о смертях по коронавирусу в несвободных странах.

Известный российский писатель-сатирик Виктор Шендерович объяснил, почему нельзя верить данными по количеству умерших от коронавируса в недемократических странах.

— Привычка фальсификаций — это норма. Вся система так работает давно, — отметил Виктор Шендерович в интервью на «Эхе Москвы», пишет gazetaby.com.

В качество примера он привел Россию, где после выступления Путина тут же перестроилась статистика.

— Изменение политики, немедленно выровнялась цифра. Она начала идти вниз, — поясняет писатель. — Коронавирус показал качество системы. Политически, в том числе как это работает. Кого поддерживают, как работает здравоохранение…

На замечание, что в США при их системе здравоохранения цифры по больным и умершим выше, чем в России, Шендерович заметил:

― Секундочку. В США есть статистика. Вот CNN включаю – там статистика. У нас нет статистики. У нас прорисованные цифры.

Именно поэтому статистика в свободных странах значительно более плачевная, однако при этом она правдивая.

— Видно, какие меры предпринимаются, какая эффективность работы в свободных странах и как работают не свободные страны. В диапазоне от Китая с завариванием дверей со смертельно больными. До Нигерии, где просто расстреляли на улице человек 18, пойманных на том, что они разносили инфекцию. Как это работает в свободной стране и несвободной. Статистика, которой можно верить в свободной стране – самая ужасная. Но честная. Ежедневно, как в Италии было. И как лжет статистика в несвободных странах, — поясняет Виктор Шендерович.

И приводит в пример Россию.

— Две тысячи неучтенных умерших лишних в апреле. По сравнению с апрелем прошлого года ЗАГСы выдали. Две тысячи человек умерло сверху. Горка. 600 учтено, а 1400 – как-то лишних. Вдруг просто умерло. Разумеется, внутри этой цифры есть огромная неучтенность смертности по коронавирусу. И случаи, когда люди умирали, их хоронили, а в диагнозе было не коронавирус.

Отметим, что в Беларуси ситуация по умершим выглядит примерно так же. Родственники скончавшихся отмечают, что коронавирус, даже когда был официально подтвержден, часто не отмечается в справке о смерти.

Что же касается статистики, то по количеству смертей Беларусь «на самых выгодных позициях» среди других стран. На сегодня из 34300 заболевших только 170 умерших, что демонстрирует один из самых низких уровней смертности от COVID-19. Но если посмотреть на те страны, которые также могут похвастать невысокими цифрами смертей, то многое становится понятно. Таких же успехов, как Беларусь добились Саудовская Аравия, Гана, Оман, Казахстан, Бахрейн, Сингапур, Катар, Кувейт, Россия, Габон…