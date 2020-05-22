В Доме милосердия под Кобрином - вспышка коронавируса 22.05.2020, 20:14

Фото с сайта Дома милосердия

Болеют и постояльцы, и работники.

У 26 постояльцев и 8 сотрудников Дома милосердия в деревне Именин Кобринского района выявили коронавирус, сообщили tut.by в администрации учреждения.

Дом милосердия работает на территории детского оздоровительного центра «Жемчужинка» в деревне Именин. Здесь проживают пожилые и люди с ограниченными возможностями, которым нужен постоянный уход.

Всегда, еще до вспышки коронавируса, в учреждении «принимались серьезные противоэпидемиологические меры», рассказал директор ДОЦ «Жемчужинка» Павел Мищенко:

— У нас, можно сказать, карантин был всегда. Мы регулярно обрабатываем все помещения. В том числе ставим в комнатах бактерицидные лампы. Когда мы только услышали, что идет вирус, мы ввели более строгие меры: ограничили посещения, не допускали даже родственников постояльцев.

Фото с сайта Дома милосердия

Неделю назад коронавирус подтвердился у 26 из 39 постояльцев Дома милосердия, сообщил Павел Мищенко.

Все постояльцы изолированы, проживают в одноместных номерах. Еду им разносят по комнатам.

Положительные тесты также у восьми сотрудников Дома милосердия. Среди них — и заведующий Игорь Микляев. Все лечатся амбулаторно.

Работники с отрицательным тестом проживают на территории «Жемчужинки».

Директор «Жемчужинки» также на больничном.

— Тест у меня брали два раза. Первый, 14 мая, был положительный. Второй взяли, но результата пока нет. Сказали, что еще приедут и третий раз возьмут, — отметил Павел Мищенко.

Дом милосердия в Именине — некоммерческое учреждение. Он содержится за счет определенного процента личных средств самих проживающих (часть пенсии), которые покрывают около двух третей всех расходов, также добровольных пожертвований церквей, частных лиц и других спонсоров.