Обнаружена аномалия в магнитном поле Земли 22.05.2020, 20:35

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Фото: pixabay.com

Сведения, полученные благодаря спутникам, серьезно озадачили ученых.

Ученые заявили, что магнитное поле Земли продолжает слабеть. Аномалия наблюдается на протяжении 200 лет. За данный отрезок времени утрачено около 9% силы по всей планете, пишет lenta.ua.

Сведения были получены благодаря спутникам ЕКА Swarm. Наблюдаемая аномалия серьезно озадачила ученых. Особенно специалистов пугает тот факт, что она вызывает сбои в работе околоземных аппаратов.

Наиболее критичны потери на участке от Африки до Южной Америки. Как пояснили ученые, геомагнитное поле жизненно важно для Земли. Оно защищает человечество от заряженных частиц Солнца и космического излучения. Как известно, магнитное поле не бывает стабильным. Несколько раз в истории планеты Южный и Северный полюса даже менялись из-за этого местами.

За последние два столетия Земля утратила примерно 9% магнитного поля. Зону между Южной Америкой и Африкой специалисты обозначили как Южноатлантическую аномалию. За последние 50 лет интенсивность магнитного поля на этом участке снизилась с 24 000 до 22 000 нанотесла. При этом площадь аномальной области все это время расширялась.

Новые исследования указывают, что к юго-западу от этой зоны появляется еще одна аномалия, которая не укладывается в общепринятую теорию формирования магнитного поля Земли. Ученые заявляют, что тема оказалась более сложной, нежели считалось ранее, и требует дополнительных исследований.