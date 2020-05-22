В Австралии зафиксировали самую большую скорость интернета в истории 22.05.2020, 20:29

При этой скорости можно скачать более 1000 фильмов с высоким разрешением менее чем за секунду.

Команда ученых из Монашского, Свинбернского и Мельбурнского королевского университетов смогли достичь скорости передачи данных на уровне 44,2 Терабит в секунду, пишет unian.net.

При такой скорости пользователи могут скачать более тысячи фильмов с высоким разрешением менее чем за секунду. Согласно данным Ofcom, средняя скорость интернета в Великобритании составляет 64 Мегабита в секунду. И это мелочь в сравнении с новым рекордом. Австралия расположилась посередине рейтинга скорости интернета в мире. И медленная связь – достаточно распространенный источник жалоб от пользователей.

Ученые говорят, что смогли достичь рекордной скорости с помощью устройства, которым заменили около 80 лазеров в телекоммуникационном оборудовании. Это устройство называется «микро-комб». Его установили и испытали за пределами лаборатории, используя обычную инфраструктуру, похожую на ту, которую использует австралийский провайдер National Broadband Network. В результате они получили наивысшее количество данных, которое смог передать один оптический чип в условиях современной широкополосной оптико-волоконной системы. Австралийская команда надеется, что результаты их работы дадут понимание, каким интернет-связь может стать в будущем.

Такая рекордная скорость интернета в разы превышает потребности потребителей во всем мире. Но эксперт электрических и компьютерных систем Монашского университета Билл Коркоран считает, что это может серьезно помочь в трансформации широкого спектра индустрий, поскольку современная жизнь продолжает увеличивать давление на пропускную способность сетей.