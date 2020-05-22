Фотофакт: Медики в противочумных костюмах спасают минчан от коронавируса
- 22.05.2020, 20:33
Новые фотографии от очевидцев.
Новые фото из Минска прислали телеграм-каналу «Баста» читатели. Медики проверяют состояние пациентов с коронавирусом, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию.
Фото сделаны по адресам: Партизанский проспект, 27, 88, переулок Багратиона, 19, переулок, Калинина, 5, улицы Чечота, 16, Некрасова, 27, Слободская, 19, 121, Кольцова, 20, Селицкого, 95.
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