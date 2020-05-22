Фотофакт: Медики в противочумных костюмах спасают минчан от коронавируса 22.05.2020, 20:33

фото: телеграм-канал «Баста»

Новые фотографии от очевидцев.

Новые фото из Минска прислали телеграм-каналу «Баста» читатели. Медики проверяют состояние пациентов с коронавирусом, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию.

Фото сделаны по адресам: Партизанский проспект, 27, 88, переулок Багратиона, 19, переулок, Калинина, 5, улицы Чечота, 16, Некрасова, 27, Слободская, 19, 121, Кольцова, 20, Селицкого, 95.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.