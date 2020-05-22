Кремль в очередной раз проиграл 7 22.05.2020, 21:02

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Поставлена окончательная точка в споре «Газпрома» с газовой директивой ЕС по поводу «Северного потока-2».

Полагаю, российские СМИ сейчас пестрят гневными заголовками, в которых доминируют такие месседжи, как «героическая борьба», «коварство Запада», предательство и мы не сдаемся. Они вообще мастера вольного подбора синонимов к словам «агония». Да, в какой-то момент что-то пошло не так, пишет украинский политолог Кирилл Сазонов для inforesist.org.

И вдруг оказалось, что даже с помощью лоббистов полноценно «соревноваться с ЕС» не выходит. Остается лить слезы, рвать волосы на всех местах и искать происки США. А мы можем открывать шампанское – потому что проигрыш Кремля в данном случае выгоден в первую очередь Украине и Польше.

Итак, поставлена окончательная точка в споре «Газпрома» с газовой директивой Евросоюза по поводу «Северного потока-2». Европейский суд отклонил иски Nord Stream 2 AG на решение по законодательству о газе. Суть вопроса проста. В Евросоюзе действует газовая директива, согласно которой одна компания не может быть добытчиком, поставщиком и транзитером газа. Только на 50% может загружать транзитную мощность. Остальные 50% — в свободном доступе для других поставщиков. Нет поставщиков? Резервируйте, пусть простаивает. А у «Газпрома» как раз монопольные права. Согласно российскому законодательству. Но на территорию ЕС российское законодательство не распространяется, там как раз действует газовая директива ЕС,

«Газпром» как лев бился за право стать исключением из правил. Просто вход в трубу есть только у РФ на ее территории, так что выполнение директивы приводит просто к тому, что российская компания не имеет права загрузить газопровод больше, чем наполовину. Сперва «Газпром» с помощью лоббистов доказывал, что директива касается только сухопутных труб по территории ЕС. А про «водоплавающих» ничего не сказано. И почти победил, но… есть и сухопутные участки, так что – на выход.

Потом юристы отыскали другую лазейку – мол, директива не распространяется на уже действующие газопроводы. А «Северный поток» почти достроили, но строить начали раньше, так что он уже был действующим… просто недостроенным. Да, такие аргументы использовали российские юристы. Финал логичен – окончательно послали. Суд объявляет, что иск Nord Stream AG and Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет отдельные правила рынка на газопроводы из третьих стран, не принимается судом. Все свободны. Возите в канистрах…