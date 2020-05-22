Коронавирус бушует в Бобруйске 1 22.05.2020, 21:05

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иллюстрационное Фото: nationalinterest.org

Зараженные есть на предприятиях, в поликлиниках и организациях города.

"Машиностроительный завод имени Ленина. Есть несколько подтверждённых заражённых коронавирусом, у контактов первого уровня брали анализы", – сообщает телеграм-каналу "Баста" родственник одного из работников.

"Бобруйск. На заводе тракторных деталей и агрегатов у двоих "химиков" (осуждённых), найден вирус. Со вчерашнего дня их нет на заводе, пропали все мастера и старшие смен. Работаем одни, всем выдали маски и резиновые перчатки. Многих рабочих отправляют домой на самоизолящию", - пишет работник завода.

"Коронавирус выявлен у врача, работающего в роддоме с теми детьми, которые не только лежали в отделениях, отведенных под койки для детской больницы (она на ремонте), но и с теми детьми, которые приезжали на консультации по острой боли. Детей, которых принимал врач, выявляют по городу и, как контактов первого уровня, отправляют на самоизоляцию. А некоторые из этих детей успели посетить школы", - пишет подписчик.

"Бобруйск, поликлиника №5. У медработников есть подтвержденные случаи коронавируса, пока четверо, большая часть врачей - пожилые, они контакты первого уровня. Сегодня поликлинику закрывали и обрабатывали", - сообщает житель города.

"Уже неделю лежат с подтвержденным Covid-19 начальница и кассир Бобруйского торгового центра. Забирали прямо с работы, помещение не обрабатывалось", - сообщает подписчица.

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