Украина ввела пошлины на трубы из Китая и спички из РФ и Беларуси 1 22.05.2020, 21:42

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Пошлины скажутся на украинских производителях.

Межведомственная комиссия Украины по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины: 51,52% на стальные бесшовно-горячедеформированные трубы из Китая, на спички из России - 45,79% и из Беларуси - 21,32%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, пишет liga.net.

Кроме того, комиссия определила предварительные ставки пошлины на полимерные материалы в размере 18% независимо от страны происхождения и экспорта, а также в размере 19,75% на стальные крепления происхождением из КНР.

Продлили действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на изделия из черных металлов без электрической изоляции (кроме изделий из нержавеющей стали и изделий для гражданской авиации) происхождением из Китая.

По решению комиссии будет начато расследование импорта в Украину срезанных свежих роз независимо от страны происхождения и экспорта.