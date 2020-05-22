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«Было ощущение, что невозможно надышаться»: История переболевшей коронавирусом медсестры

  • 22.05.2020, 21:49
  • 1,786
«Было ощущение, что невозможно надышаться»: История переболевшей коронавирусом медсестры
иллюстрационное Фото

Анна работает в одном их медицинских учреждений Пинска.

После очередного анализа на коронавирус пришлось уйти на карантин, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Медицинским работникам периодически делают мазки. Анне сообщали, что её мазки не дали положительный результат.

Знакомые волновались. Женщина работает с пациентами. Никогда ведь не знаешь, кто с чем приходит. Даже предлагали помощь — закупить средства индивидуальной защиты.

После очередного забора мазка и обработки результата Анна услышала: «Плюс». И на две недели ушла на домашний карантин.

Первое, что сделала, после объявления результата анализа, — звонок ребёнку. Ведь это контакт первого уровня. Изоляция. И много нервов, лишь бы не заразился. У ребёнка взяли анализ. Ответ ждали больше недели. Анна недоумевает, почему так долго. В итоге позвонили и сказали, что заражение не подтвердилось.

Анна говорит, что её случай не как из учебника. Коронавирус не проявился «во всей красе». Из симптомов — затруднённое дыхание, жжение в груди, лишь однажды поднялась температура. Ощущение, что невозможно надышаться.

Анне повезло, за время карантина ей стало лучше, позже медсестра вернулась на работу.

Под вопросом остается то, скольких человек могла заразить Анна.


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