Таксист: Количество заказов в апреле-мае упало на 40%, люди сидят дома 22.05.2020, 22:39

Как эпидемия коронавируса сказывается на работниках разных сфер.

COVID-19 опасен своей заразностью, и потому общественный транспорт - место повышенной угрозы. Впрочем, тут брестчане давно уже сориентировались и стараются без масок в автобус-троллейбус не заходить, пишет «Вечерний Брест». Но стопроцентной гарантии от вируса все равно нет. Вызвать такси - вполне себе выход, ведь в машине только водитель, и можно сесть за ним по диагонали, соблюдая безопасную дистанцию на всякий случай. Сугубо зрительно количество «шашечных» машин различных диспетчерских служб на улицах Бреста не уменьшилось. Но так ли это на самом деле?

«Количество заказов в апреле-мае у нас упало на 40%, - обрисовывает ситуацию системный администратор «Сити» Виктор Вишневецкий. - И плюс-минус такая же ситуация у других диспетчерских служб. Здесь на самом деле все просто: люди стали меньше ездить, меньше передвигаться, больше сидят дома. Многие временно потеряли или приостановили работу, соответственно, их доходы упали - на такси не поездишь. Да и нет большой необходимости куда-то ехать. В кафе или клубы брестчане ходить сейчас перестали. Гостиницы, с которыми мы работаем, пустые, туристов нет. Закрывались некоторые предприятия. Все очень просто: нет работы - нет и поездок на такси».

Аналогичная картина - и в «Яндекс.Такси», и в «7220». Водители, особенно ИП, себе в убыток ездить не будут, так что загрузка таксопарка сегодня в разных службах - всего 25-30%, хотя в предыдущие годы в это время было чуть ли не вдвое больше. Но возить сейчас попросту некого, и особого смысла выходить на линию тоже нет.

Конечно, о закрытии бизнеса такси речи не идет: здесь нишу отдашь - потом не отвоюешь. Приходится ужиматься и экономить. Хотя новые игроки, вроде «Яндекс.Такси», довольно бодро ворвались на брестский рынок. Эта диспетчерская служба появилась в нашем городе в октябре 2018 года и за столь короткий срок стала наиболее крупной по парку автомобилей. Причин тому несколько. Для клиентов «Яндекс.Такси» выпустил удобное приложение. А водителей «переманил» выгодными условиями работы на первых порах. Мелкие игроки рынка не смогли выдержать конкуренции, приходится тесниться и крупным «китам». Но сейчас ситуация с коронавирусом «накрыла» всех конкурентов разом. Каждый клиент - на вес золота, и за него еще надо побороться.

Для пассажиров, наверное, и неплохо - в условиях острой конкуренции растет качество обслуживания. Но если отбросить потребительский эгоизм, то ситуация на рынке перевозок - не из простых. Правда, в последние неделю-две появились обнадеживающие признаки - люди перестают сидеть в четырех стенах, возвращается в привычное русло работа предприятий. Однако говорить о полном исправлении ситуации пока преждевременно...