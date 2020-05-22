«Село на карантине, жителей, а это примерно тысяча человек, не выпускают» 22.05.2020, 22:44

Коронавирус бушует в российских регионах.

Всего в Курганской области, по официальным данным, немного заболевших коронавирусной инфекцией – 150 человек; умерших нет. Но вот в городе Далматове и в одном из сел произошла вспышка COVID-19. На карантине целая поликлиника, и местные жители полагают, что заболевание могло распространиться оттуда, передает «Настоящее время».

Село под надзором полиции

Полицейский кордон на въезде в Затеченское стоит второй день. Село на карантине, жителей – а это примерно тысяча человек – не выпускают. Медики объезжают дворы, чтобы взять анализы на коронавирус. По официальным данным, в Затеченском девять заболевших, но местные жители утверждают, что минимум 15.

"Население не вполне ответственное, вчера пробу брали у всех, кто-то по домам попрятались, не стали. Этот вопрос кому задать? Или мы все лето будем на карантине сидеть из-за таких?" – возмущается сельчанин Николай.

В Затеченском живет старшая медсестра районной поликлиники, расположенной в административном центре – городе Далматове. Его жители полагают, что коронавирус мог распространиться из поликлиники: якобы одна из медсестер и ее супруг заболели, а женщина-медик после этого продолжала работать.

Официальных данных о "нулевом пациенте" Далматовского района нет. Но жители райцентра говорят, что на карантин закрыты районная больница и поликлиника. Другие горожане считают, что вирус мог распространиться, когда с работ в Далматово стали возвращаться вахтовики.

Карантин в поликлинике и ЦРБ

Сейчас достоверно известно о 16 случаях заболевания в Далматове, и пока это самый высокий темп распространения вируса в Курганской области: по количеству заболевших на душу населения эта территория уже обходит областной центр. В местной газете о вспышке коронавируса – ни слова. Глава городской администрации отказался говорить с журналистами, сославшись на необходимость срочно выехать в Курган.

Закрытая на карантин больница все же частично функционирует. Главврач и другие сотрудники отказались разговаривать с журналистами на месте, а по телефону медсестра больницы рассказала, что закрыто именно инфекционное отделение: "Работает только хирургия, острая боль, гинекология и роддом". Всех пациентов с подозрением на коронавирус отсюда отправляют в Курган.