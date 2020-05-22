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Сотрудник «скорой»: В коллективах ругаются, кто будет возить людей с коронавирусом

  • 22.05.2020, 22:58
  • 2,774
Сотрудник «скорой»: В коллективах ругаются, кто будет возить людей с коронавирусом
иллюстрационное Фото

Сотни медиков скорой помощи из Гродно недовольны Минздравом.

Гродненские медики возмущены невыплатами надбавок за работу с инфекциями. 21 мая сотрудники «скорой» отправили в Минздрав коллективное обращение. Письмо подписали около 200 работников Гродненской областной станции скорой медицинской помощи.

На условиях анонимности один из сотрудников «скорой» в Гродно рассказал hrodna.life, что не все медицинские работники получили надбавки по указу № 131 (за работу в условиях, связанных с инфекциями. — ред.).

«Мы за честное распределение обещанных выплат. Подтолкнуло на обращение то, что несколько работников получили выплаты, но даже и не те, про что говорил Лукашенко. А работают с Covid все, водители в том числе».

Медик говорит, что дошло до того, что в коллективах сотрудники начинают ругаться из-за выплат и из-за того, кто будет возить людей с коронавирусом, за что предусмотрены надбавки.


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