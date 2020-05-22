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В регионах Беларуси обнаружили новые очаги коронавируса

  • 22.05.2020, 23:02
  • 3,125
В регионах Беларуси обнаружили новые очаги коронавируса
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: KP.BY

Свидетельства очевидцев.

Новые очаги Covid-19 обнаружены в регионах Беларуси. О них телеграм-каналу «Баста» сообщили читатели.

Белорусы сделали фото медиков в противочумных костюмах в Гродно по адресу ул. Победы, 34, в Орше по адресу ул. Советская, 29А, а также в Солигорске, Ленина, 10Б.

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