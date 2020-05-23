На парад и «Славянский базар» деньги у Лукашенко есть, а на врачей — нет 23.05.2020, 8:06

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В Беларуси сейчас самый опасный период с начала эпидемии коронавируса.

Ситуацию в Беларуси в связи с эпидемией, бунтами медиков и началом кампании по сбору подписей для участия в «президентских выборах» сайту Сharter97.org прокомментировал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- В независимых СМИ каждый день появляется информация о новых вспышках коронавирусной инфекции в Беларуси и смертях от нее. Как вы оцениваете ситуацию с эпидемией коронавируса в нашей стране?

- Буквально пару дней назад появилась информация о том, что Швеция, которая для нас, постсоветских людей, всегда являлась символом порядка и материального благополучия, вдруг вырвалась в европейские «лидеры» по количеству умерших от коронавируса на душу населения. На сегодняшний день в Швеции от COVID-19 умерло около четырех тысяч человек.

Очень прискорбная ситуация для Швеции, но настоящим лидером в этом списке является Беларусь, где смертей от коронавируса значительно больше и в этом можно не сомневаться. Моя оценка такова: от коронавируса в Беларуси уже умерло более 10 тысяч человек. Оценка базируется на той информации, которую мы получаем из белорусских регионов и сравнительном анализе ситуации по коронавирусу в близких по количеству жителей европейских странах.

То, что происходит в наших регионах, было прогнозируемо и стало результатом идиотской и преступной политики Лукашенко во время эпидемии. Даже Швецию отсутствие карантинных мер и попытка выработать стадный иммунитет привели к таким печальным цифрам, ко многим смертям, которых можно было избежать.

В Беларуси же ситуация значительно хуже, а уровень нашей медицины намного слабее. Беларусь сейчас переживает самый тяжелый период за время эпидемии и является самой опасной страной в мире, если говорить о риске умереть от коронавируса и пневмонии.

- В Бобруйске дошло до открытого бунта медиков больницы «скорой помощи», которые помешали БТ снять пропагандистский сюжет. О чем говорят подобные инциденты?

- Это свидетельство того, что терпение белорусских медиков уже закончилось, и такие бунты, если власти не одумаются, могут стать повсеместными. Белорусские медики — это люди, которые рискуют своими жизнями, работая в очень тяжелых условиях. Также врачи и другие медицинские работники подвергают смертельной опасности свои семьи. Эта ситуация напоминает события Второй мировой войны, когда рисковали не только партизаны, но и их семьи, которые расстреливались фашистами. Для врачей вероятность того, что заразятся и умрут их близкие, также очень высока.

Люди, которые ради нас рискуют своими жизнями и жизнями своих близких, получают абсолютные гроши. У властей есть деньги на парады, запланированы деньги на «Славянский базар», запланированы деньги на 3 июля, а на врачей денег нет.

Я бы посоветовал медикам даже в теперешних условиях использовать угрозу забастовки для того, чтобы получить честно заработанное в условиях огромного риска и чтобы получить все необходимое для лечения пациентов. Уверен, что абсолютное большинство белорусов будет на стороне медиков.

Врачи стали прямой жертвой политики властей, ведь они решают по сути невыполнимую задачу. В нормальных странах медики выявляли заразившихся COVID-19 и контакты первого-второго уровне в условиях жесткого карантина. Часть тяжелых больных забирали в больницы, часть оставляли лечиться дома под наблюдением. Через месяц-два карантина число новых заразившихся резко упало, а система здравоохранения была развернута и могла оказывать квалифицированную помощь абсолютному большинству тяжелых больных. Да, в Италии и Испании было не так, но они были первыми странами, столкнувшимися с эпидемией, на их опыте учились другие. Белорусские же врачи уже два месяца сталкиваются с непрерывно растущим потоком заразившихся коронавирусом из-за того, что в стране не был введен карантин, демонстративно проводились парады, концерты, субботники и спортивные соревнования.

Если сегодня в большинстве стран Европы отменяются карантинные мероприятия, и медики могут перевести дыхание, то у наших врачей все еще впереди, а возможности человеческого организма очень ограничены.

Когда они работают в костюмах защиты, а на улице температура воздуха +15 — это одно, а когда будет +30?! Для людей, которые служили в армии, могу привести пример: представьте себе, что вы сутками находитесь в ОЗК (общевойсковой защитный комплект — прим. Сharter97.org). Как долго вы бы могли работать в такой одежде?

Хотелось бы сказать медикам, что они сегодня главные люди страны и могут заставить себя уважать, получить достойную оплату за свою работу и нормальные условия труда, если организуются и публично озвучат свои требования.

- 21 мая начался сбор подписей претендентов в кандидаты на участие в «президентских выборах». Как вы оцениваете действия потенциальных кандидатов и их команд?

- Какие бы мотивы и стимулы не влияли на принятые кандидатами решения, я считаю, что в ситуации пика эпидемии и массовых смертей в Беларуси их пытаются сделать соучастниками преступлений режима.

Предельно ясно, что власти пытаются переключить внимание белорусов с массовых смертей на другую тему. Но мы должны понимать, что жизнь человека бесценна. А если бы, как во время Второй мировой войны, в белорусские городки и деревни зашли каратели с автоматами в руках? Или с мотыгами и мачете, как это было в Руанде? Если бы они стали бы убивать мирных жителей? Убили бы в каждом городе по сто человек, в деревнях — по 10-15. Тогда бы все кричали и понимали, что это геноцид!

Но когда такое же количество людей умирает от коронавируса (многие — в муках, задыхаясь, захлебываясь кровью...), это что, не является смертями? Это что, мелочь? Это не может заставить людей осознать, что они делают? Ведь через сбор подписей будут заражаться тысячи новых человек, а наша система здравоохранения уже на пределе.

Дело в том, что у нас осенью просто вообще не останется медиков, ведь резервов нет. Если идет война, то происходит ротация, есть какие-то резервы, а где взять медиков? Разве можно так быстро подготовить хороших врачей? Уже есть информация, что в Беларуси некому делать нейрохирургические операции, некому делать сложные операции на сердце. Многие заведующие специализированных отделений больниц брошены на борьбу с коронавирусом как простые врачи-инфекционисты. У нас к осени будет просто уничтожена медицина, нас некому будет лечить.

Ведь могут же кандидаты, которые называют себя альтернативой Лукашенко (оппозиционерами они себя боятся называть), задуматься о последствиях своих действий.

- На что еще следует обратить внимание жителям Беларуси в непростой эпидемиологической и политической ситуации?

- Не побоюсь в тысячный раз повторить: берегите себя и своих близких. У нас одна жизнь и одно здоровье. Кто бы вам не пытался задурить голову какими-то лжеидеями и проектами, самое главное сегодня — выжить. У меня уже есть несколько историй о смертях людей, которых я знал лично. Это и мои ровесники (люди, которым за 50 лет), это и молодые люди, и люди более старшего возраста.

Задумайтесь, если вы не заразились коронавирусом — вы живы, если заразились — вы можете умереть через три дня или ваш организм будет настолько поражен, что вы будуте месяц мучаться, а потом все равно умрете.

Сегодня это должно быть самой главной мыслью для каждого. Любой поход в магазин, любая поездка в общественном транспорте, любое действие должно оцениваться именно с этих позицией. Относитесь, пожалуйста, очень и очень серьезно к своему здоровью.

Если бы в Беларуси был введен карантин, как это было сделано в европейских странах, у нас бы было значительно меньше смертей, и мы сегодня выходили бы из карантина вместе с другими народами. Сегодня же у нас самый пик эпидемии, сотни тысяч заражены и опасность заразиться и умереть как никогда велика.

Через месяц-полтора посмотрим какая будет ситуация и будем думать, что делать дальше.