Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии 23.05.2020, 8:31

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Фото: kp.ru

Врачи считают, что глава Чечни заразился коронавирусом около двух-трех недель назад.

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в больнице в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него коронавирус, сообщает проект Baza.

По словам источников Baza, врачи считают, что Кадыров заразился около двух-трех недель назад во время посещения главы Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова в больнице.

«Абдурешидов был болен коронавирусом, и его руководитель Рамзан Кадыров решил поддержать его. Однако глава вошел в «красную зону» в небрежно наброшенном халате и в легкой маске, из-под которой торчала борода. Он даже обнял больного», — пишет Baza.

Ранее проект сообщал, что Кадырова на самолете доставили в одну из лучших клиник Москвы с подозрением на коронавирус. По их информации, первые симптомы недомогания глава Чечни списывал на ОРВИ, но позже его состояние начало быстро ухудшаться, и врачи посоветовали ему обратиться в московские больницы.

В информационном управлении главы и правительства Чечни не смогли прокомментировать информацию о том, что глава республики Рамзан Кадыров с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован в одну из московских клиник. «Мы никакой информации не даем», — ответил представитель управления на запрос российского сайта Znak.com.