Коронавирус обрушился на города и районы Гродненской области 1 23.05.2020, 8:40

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Появились новые очаги инфекции.

Коронавирус распространяется по населенным пунктам Гродненской области. Новые случаи зафиксированы в Берестовицком и Лидском районах, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Гродненская область, Лидский район, деревня Белица. Четыре подтвержденных случая Сovid-19. Две бабушки-пенсионерки, и семейная пара. Много контактов первого уровня. Насление деревни примерно 580 человек", - пишет читатель канала.

"Вчера у работника ОАО "Лида-агротехсервис" в Лиде официально подтвердился коронавирус, у еще одного работника результат теста должен быть известен сегодня", - сообщает подписчик канала из Лиды.

"Знаю о заболевших в деревнях Масоляны и Олекшицы в Берестовицком районе. Также есть случаи в деревне Большая Берестовица и агрогородке Пограничный", - пишет читатель канала.

"На предприятии "Гродножилстрой" несколько подтвержденных случаев Covid-19", - сообщает подписчик канала.

"Один из заместителей главврача Островецкой ЦРБ заболел Covid-19" - написал читатель канала из Островца.

"Щучинский маслосырзавод не закрыли после обнаружения случаев коронавируса. Зараженные находятся в больнице, контакты - на самоизоляции, а остальные работают в прежнем режиме", - сообщает работник завода.

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