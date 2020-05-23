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Российскую систему «Панцирь» подняли на смех в Ливии

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  • 23.05.2020, 9:05
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Российскую систему «Панцирь» подняли на смех в Ливии

Зенитно-ракетный комплекс в последние дни стал легкой мишенью для противника.

Силы правительства национального согласия (ПНС) уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С-1», используемый армией фельдмаршала Халифа Хафтара недалеко от города Тархуна, в 80 км от столицы Ливии, пишет болгарское издание «Факти».

Ранее появилась информация о том, что войска ПНС захватили еще один, поврежденный, согласно российским источникам, ЗРПК «Панцирь С-1» во время захвата авиабазы Аль-Ватия. Согласно источникам, он был приобретен ОАЭ для поддержки Ливийской национальной армии, возглавляемой Хафтаром.

Издание также опубликовало комментарии читателей:

«Поврежденный ЗРПК «Панцирь С-1»!! Не может такого быть! Российская техника же «не имеет аналогов», разве нет? Как это ее повредили?»

«Турецкая армия в Сирии и Ливии показали, что российская военная техника эффективна только на Красной площади…»

«Война — это искусство. Победитель — это солдат, чья подготовка лучше. Вот и все, остальное — полемика».


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