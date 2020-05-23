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Ученые создали таблетку для ума

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  • 23.05.2020, 9:08
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Ученые создали таблетку для ума

Специалисты считают, что в скором будущем прием таких препаратов станет таким же привычным делом, как утренний кофе.

Группа ученых из Оксфордского Университета и Гарвардской медицинской школы разработала таблетку «для ума». Новое лекарство можно назвать допингом для мозговой деятельности, который люди будут принимать с целью усиления когнитивных функций, пишет lenta.ua.

Препарат известен под названием «модафинил» и использовался ранее для лечения нарушений сна. Модафинил улучшает процесс принятия решений и планирования, его прием приводит к изменениям в гибкости мышления, улучшениям способностей комбинирования информации и усвоения новых данных.

При этом эксперты предупреждают, что препарат имеет и негативные последствия. Как оказалось, длительный прием модафинила может повлиять на качество сна, а в некоторых случаях вызвать нарушения психики.

Одновременно психиатры пытаются снизить накал страстей вокруг негативных свойств препарата. Они сообщают, что побочные свойства когнитивных усилителей могут быть сильно преувеличены. Они не исключают такой возможности, что в скором будущем прием подобных «мозговых усилителей» станет таким же обыденным делом, как прием витаминов или утренний кофе.


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